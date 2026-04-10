Propaganda AI contro l'opposizione: il fumetto 'Io, Due Facce' arma di Orbán per screditare Magyar

Un fumetto generato dall'IA, 'Io, Due Facce', è diventato lo strumento di propaganda chiave per il governo Orbán in Ungheria, diffamando il leader dell'opposizione Péter Magyar e alimentando la campagna elettorale con disinformazione e attacchi personali. Il fumetto, distribuito ampiamente e a basso costo, mira a screditare Magyar e a consolidare il consenso di Orbán in vista delle elezioni.

Il fumetto di propaganda Io, Due Facce, realizzato con l'intelligenza artificiale, è diventato uno strumento chiave nella campagna elettorale ungherese, utilizzato per attaccare l'opposizione e in particolare il leader Péter Magyar . Questo fumetto grottesco ritrae Magyar in modo negativo, accusandolo di vizi e comportamenti deprecabili, con l'obiettivo di screditare la sua immagine agli occhi degli elettori.

Il primo ministro Viktor Orbán, al potere da sedici anni con metodi autoritari, controlla gran parte dei media statali e dispone di risorse ingenti per la propaganda. L'uso dell'intelligenza artificiale per creare il fumetto dimostra come il governo cerchi di utilizzare le nuove tecnologie per diffondere la propria retorica e influenzare l'opinione pubblica. L'influenza di Orbán si estende a diversi settori della società, creando un ambiente in cui le voci critiche sono silenziate o marginalizzate. Il successo del fumetto tra i sostenitori di Orbán evidenzia l'efficacia di questa strategia, alimentando la polarizzazione politica e distorcendo la realtà.\L'autore del fumetto, Áron Ambrózy, un influencer di estrema destra, è supportato dal Movimento di Resistenza Nazionale, un'organizzazione con posizioni simili a quelle del governo. Questo movimento, pur mantenendo una formale indipendenza, amplifica e diffonde la propaganda di Fidesz, il partito di Orbán. Il fumetto viene venduto a un prezzo simbolico in numerose librerie, occupando spazi in cui la propaganda governativa non era precedentemente presente. Questo metodo di distribuzione permette al governo di raggiungere un vasto pubblico, consolidando il controllo sullo spazio culturale ungherese. La narrazione di Io, Due Facce, descrive Magyar come un politico bugiardo e traditore, rappresentandolo con un aspetto mostruoso. Una metà del suo volto, visibile in pubblico, è normale, mentre l'altra è dipinta con i colori della bandiera europea, con la bocca cucita, alludendo alla sua presunta volontà di tradire gli interessi nazionali per compiacere l'Unione Europea. Vengono anche enfatizzate le sue relazioni con l'Unione Europea, le banche straniere e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dipingendolo come un burattino nelle loro mani. \Questa campagna elettorale aggressiva, che si basa su accuse infondate e sulla manipolazione dell'immagine, riflette le preoccupazioni del governo Orbán per la possibile perdita del potere. I sondaggi indicano un crescente sostegno verso l'opposizione, guidata da Péter Magyar, spingendo Orbán a ricorrere a metodi sempre più aggressivi per consolidare il suo consenso. Il governo ungherese si è dimostrato abile nell'utilizzo della disinformazione e della propaganda per screditare i propri avversari politici. Orbán è noto per le sue posizioni sovraniste e per le sue critiche all'Unione Europea, mantenendo relazioni strette con la Russia nonostante le sanzioni internazionali. La campagna contro Magyar si inserisce in questo contesto, cercando di sfruttare le paure e le preoccupazioni degli elettori tradizionalisti. L'uso di un fumetto generato dall'intelligenza artificiale, apparentemente rivolto a un pubblico più ampio, è indicativo della strategia del governo di raggiungere diverse fasce di elettori. Il prezzo basso del fumetto, la sua disponibilità nelle librerie e il supporto di organizzazioni vicine al governo dimostrano un tentativo coordinato di controllare l'informazione e influenzare l'esito delle elezioni





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