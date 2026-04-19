Propaganda e controllo dell'informazione: dall'Ungheria alla sfida italiana, un monito dall'Europa

L'analisi del controllo dell'informazione da parte dei leader illiberali, comparando le strategie del passato nazista con i metodi attuali in Ungheria e Italia, evidenziando i rischi per la democrazia e lo stato di diritto, mentre a Piacenza si celebra il successo del GIC, esempio di un settore in crescita e innovazione.

L'informazione è diventata uno strumento di potere, un sistema mediatico che i leader illiberali hanno sapientemente sfruttato nel corso della storia. Già il nazismo, con il suo ministro della Propaganda Joseph Goebbels, aveva compreso l'enorme potenziale della radio e del cinema, teorizzando la "grande menzogna": un messaggio ripetuto all'infinito fino a diventare verità.

La radio divenne così un mezzo di controllo, obbligatoria nei luoghi pubblici, e l'ascolto di stazioni nemiche poteva portare a conseguenze gravissime, come i campi di concentramento. La stampa fu allineata, con direttori nominati dal governo e notizie accuratamente filtrate per esaltare le vittorie fasciste e demonizzare il nemico. Questo modello autoritario di gestione dell'informazione trova eco anche nel presente. L'ex insider ungherese Peter Magyar ha paragonato la propaganda di Stato attuale a quella nazista, dipingendo un quadro preoccupante. Orbán veniva presentato positivamente nel 95% dei contenuti mediatici, mentre i suoi oppositori venivano sistematicamente attaccati e distrutti nel 96% dei servizi. Le sue recenti interviste pubbliche, dopo 18 mesi di silenzio, sono state caratterizzate da un confronto diretto e ostile, con interruzioni e attacchi, ignorando di fatto l'esito delle elezioni. Magyar ha promesso di eliminare i notiziari di Stato finché non verrà ripristinata una radiotelevisione pubblica veritiera, non per vendetta, ma per garantire il diritto dei cittadini a un'informazione corretta. Anche in Italia, sebbene con metodi più sottili, si osserva una tendenza simile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non necessita di trasformare la Rai in una fabbrica di menzogne come Orbán; il suo approccio è più elegante. La strategia prevede pochissime interviste, concesse solo a testate giornalistiche considerate amiche o a conduttori che evitano domande scomode. Questo potere si alimenta dell'assenza, di un racconto mediatico filtrato attraverso portavoce e canali social, mentre l'opposizione fatica a emergere. La narrazione rimane così sotto il suo controllo indiretto, con l'argomentazione che non concede interviste perché "parlano già tutti di me". L'effetto, in certi aspetti, è paragonabile a quello di una censura implicita. Goebbels sosteneva che "chi non vive nella paura non capisce la propaganda". Oggi, si potrebbe affermare che chi non ascolta mai domande scomode non ha bisogno di censurare le risposte. Magyar ha annunciato che il suo primo viaggio da premier sarà in Polonia, per incontrare Donald Tusk. Tusk, nel 2023, aveva intrapreso un'azione simile: la chiusura del canale di Stato polacco, trasformato in un megafono del nazionalismo. La questione assume una rilevanza europea, specialmente considerando i 20 miliardi di euro di fondi UE congelati all'Ungheria. Questi fondi non riguardano solo la corruzione e lo stato di diritto, ma anche il modo in cui un governo sceglie di raccontare, o non raccontare, la realtà ai propri cittadini. Non sono necessarie divise nere o svastiche; basta una telecamera accesa sul sorriso del leader, o spenta di fronte alle domande scomode, per esercitare una forma di controllo mediatico efficace e pervasiva. Il mondo dell'edilizia e delle costruzioni ha recentemente celebrato un successo significativo con la sesta edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione (GIC), tenutasi a Piacenza Expo dal 16 al 18 aprile. L'evento, riconosciuto come una delle principali mostre-convegno a livello europeo per il settore, ha attirato oltre 6.000 visitatori. L'esposizione ha coperto un'ampia gamma di argomenti, dalle macchine e attrezzature per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, alla demolizione di strutture in cemento armato, fino al trasporto, al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti. L'edizione di quest'anno si è rivelata un vero e proprio record già prima dell'apertura, con 330 aziende espositrici, un aumento del 27% rispetto all'edizione precedente, 9.328 metri quadri di superficie espositiva netta, un incremento del 22%, e 64 espositori esteri, segnando un +33%. Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, ha espresso soddisfazione per il bilancio positivo dell'evento, definendolo un segnale incoraggiante in un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e preoccupazioni riguardo ai possibili tagli ai budget di viaggio. I primi due giorni della fiera hanno registrato numeri di partecipazione da record, portando a stimare il superamento dei 6.000 visitatori unici nell'arco dei tre giorni, con una notevole presenza di pubblico ed espositori internazionali. Un aspetto particolarmente rilevante evidenziato da Potestà è la qualità dei visitatori, tutti professionisti altamente qualificati. Questo successo ha permesso di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti organizzati da Mediapoint & Exhibitions, che si concentreranno su temi strategici come l'energia e l'innovazione industriale, con particolare attenzione al nucleare e alle tecnologie per la transizione energetica. Questi settori sono sempre più centrali, soprattutto alla luce della necessità di garantire autonomia, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività al sistema produttivo nazionale ed europeo. La fiera GIC si conferma quindi un appuntamento fondamentale per il settore, capace di attrarre operatori qualificati e di offrire una panoramica completa sulle ultime innovazioni tecnologiche e sulle tendenze del mercato





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