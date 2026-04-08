Propaganda Iraniana e Ottimismo: Due Facce della Stessa Medaglia

L'Iran sfrutta l'intelligenza artificiale per una campagna di propaganda contro gli Stati Uniti, mentre uno studio scientifico evidenzia i benefici dell'ottimismo sulla salute e la prevenzione della demenza.

Trump , intento a sognare di premere un bottone rosso per distruggere infrastrutture e ponti iraniani, con la complicità dei paesi del Golfo, si risveglia improvvisamente. In preda a un pianto inconsolabile e stringendo un taco, firma i dieci punti proposti dai pasdaran.

Un'inaspettata vittoria sul piano comunicativo per l'Iran, che ha creato una serie di contenuti propagandistici anti-Usa e anti-Israele tramite l'intelligenza artificiale, diventati un vero e proprio caso di studio in queste settimane di conflitto. Il successo di questi video, caratterizzati da satira e ironia, sta avendo un impatto considerevole, con milioni di visualizzazioni. Per gli Stati Uniti, invece, la situazione si traduce in una pesante perdita di immagine e reputazione, con possibili conseguenze significative. Nei video vengono derisi Trump, Rubio, Hegseth e gli emiri del Golfo, prendendo di mira luoghi simbolo come la Statua della Libertà e i grattacieli di Dubai. I fallimenti occidentali sono contrapposti alle gesta eroiche della Repubblica Islamica, con continui riferimenti a Epstein e l'immagine negativa di Trump, che nei video fa sempre marcia indietro, come dimostrano i suoi dietrofront sui dazi. I video hanno una seconda vita, grazie anche ai Lego, a dimostrazione del tycoon che non sopporta il successo ottenuto dai video.\Nonostante le smentite di legami con la Repubblica Islamica da parte dei creatori, alcune testate giornalistiche americane, come il New Yorker, hanno rilevato collegamenti con Meta e Youtube, che hanno poi oscurato gli account. La diffusione dei video segue uno schema preciso: partono da canali iraniani e russi, per poi viaggiare autonomamente grazie a migliaia di profili in tutto il mondo, replicandosi all'infinito in diverse forme. Questi contenuti, grazie alla loro ironia e all'abile costruzione narrativa, sono diventati popolarissimi anche in Occidente, specialmente tra gli attivisti contrari all'imperialismo statunitense e al governo israeliano estremista. Intanto, proseguono i colloqui diretti, con gli Usa che inviano anche Vance. Nel frattempo, un veicolo tattico in dotazione all'Esercito italiano è stato colpito da colpi di avvertimento delle Idf, con il ministro Tajani che ribadisce la protezione dei militari italiani.\In un'altra notizia, l'ottimismo si rivela un potente alleato della salute. Un nuovo studio pubblicato sul 'Journal of the American Geriatrics Society' suggerisce che un alto livello di ottimismo possa essere associato a un minore rischio di demenza. La ricerca, condotta da un team della Harvard Th Chan School of Public Health di Boston, ha utilizzato dati rappresentativi degli anziani statunitensi per misurare l'impatto dell'ottimismo. I risultati indicano che un aumento dell'ottimismo è collegato a una diminuzione del 15% del rischio di sviluppare demenza. Lo studio ha preso in considerazione diversi fattori, tra cui età, sesso, etnia, istruzione e condizioni di salute, confermando l'importanza di vedere il lato positivo della vita come fattore di protezione per la salute e il benessere mentale. L'ottimismo è stato misurato utilizzando il Life Orientation Test-Revised su un campione di 9.071 persone cognitivamente sane





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