Proposition 40 bocciata in California: i Democratici dividono il partito sulla tassa ai miliardari

In California la Proposition 40, un'imposta una tantum del 5% sui patrimoni superiori a un miliardo di dollari, è stata respinta con il 52,8% dei voti.

Un netto no dei Democratici a una tassa proposta dai Democratici stessi. È il paradosso in cui si è ritrovata la California subito dopo le elezioni di metà mandato, quando gli elettori dello Stato sono stati chiamati a votare sulla Proposition 40, un referendum che avrebbe introdotto un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni. La misura è stata bocciata con il 52,8% dei voti, un risultato che pesa soprattutto perché arriva da uno Stato simbolo del Partito Democratico.

Il referendum riguardava i residenti che al primo gennaio 2026 avevano un patrimonio stimato di più di un miliardo di dollari. Su questi contribuenti sarebbe ricaduta una tassa una tantum del 5% sul patrimonio netto imponibile, pensata come risposta ai tagli federali al settore sanitario dell'amministrazione Trump.

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Proposition 40: come funziona la tassa

La Proposition 40 colpiva un gruppo ristretto ma molto influente, cioè circa 250 super ricchi della California. Oggi questi contribuenti versano appena lo 0,2% del proprio patrimonio sotto forma di tasse, un dato che i promotori hanno usato per sostenere la necessità di un intervento.

Secondo i promotori, l'imposta avrebbe potuto raccogliere circa 100 miliardi di dollari in cinque anni. Il 90% delle risorse sarebbe stato destinato alla sanità, mentre il resto sarebbe andato a istruzione e assistenza alimentare. Si tratta per lo più di grandi nomi del settore tecnologico, dato che lo Stato ospita la Silicon Valley e una parte enorme della ricchezza tecnologica americana.

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La proposta è stata presentata dal senatore democratico Bernie Sanders, esponente dell'ala socialista del partito, insieme al sindacato dei lavoratori della sanità SEIU-United Healthcare Workers West. Per gli autori si trattava di un'idea audace e senza precedenti negli Stati Uniti.

Democratici divisi tra progressisti e moderati

Il voto ha trasformato un referendum fiscale in una questione interna al Partito Democratico. Il economista di Stanford Joshua Rauh, analizzando la geografia del voto rispetto alle presidenziali del 2024 vinte da Kamala Harris, ha rilevato che il rifiuto maggiore alla Proposition 40 si è concentrato anche in alcune delle aree più progressiste della Bay Area, tra cui San Francisco e i suoi dintorni.

Da una parte ci sono i progressisti, convinti che la crescente concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi richieda un intervento concreto e che i miliardari debbano contribuire molto di più al finanziamento dei servizi pubblici. Dall'altra ci sono i moderati, che condividono l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze ma temono che una tassazione troppo aggressiva possa diventare un boomerang economico e politico.

Il volto più visibile della linea moderata è il governatore democratico della California Gavin Newsom, possibile candidato alla Casa Bianca, che si è schierato contro la misura. Secondo Newsom, la Proposition 40 avrebbe potuto spingere i miliardari a lasciare lo Stato, riducendo anche il gettito delle normali imposte sul reddito.

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Impatto della bocciatura e prossimi passi 2028

Il rischio di fuga dei miliardari non è solo teorico. Secondo l'analisi ufficiale del Legislative Analyst's Office, l'uscita di alcuni miliardari avrebbe potuto ridurre di quasi un miliardo di dollari l'anno le entrate fiscali dello Stato.

Una soluzione alternativa, secondo chi critica la misura statale, sarebbe un'imposta minima nazionale sui miliardari. Si tratterebbe della stessa idea applicata a livello federale, evitando che un singolo Stato resti esposto al rischio di perdere i contribuenti più ricchi.

I sondaggi condotti alla vigilia del voto sembravano confermare la posizione di Newsom: i californiani erano favorevoli all'idea generale di tassare di più i super ricchi, ma contrari a questa imposta straordinaria nello specifico. I promotori hanno già annunciato di voler riprovare nel 2028, se a livello statale non sarà trovata una soluzione per compensare i tagli di Trump alla sanità. La campagna, inoltre, si è già estesa oltre i confini della California, con spot finanziati dai sostenitori in New Hampshire, New Mexico e Virginia che attaccano proprio Newsom per la sua opposizione.

La bocciatura della Proposition 40 arriva mentre il Partito Democratico cerca di capitalizzare la grande vittoria ottenuta alle elezioni di midterm, grazie anche a una ritrovata capacità di parlare alla classe media e lavoratrice del Paese.