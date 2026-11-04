Proposta 40 California: I miliardari respingono la tassa sul patrimonio

La Proposta 40 in California è stata respinta dagli elettori. La tassa sui miliardari fallisce, segnando un successo per gli oppositori e un colpo per i progressisti.

Il progetto di legge noto come Proposta 40, che mirava a imporre una tassa sui patrimoni dei miliardari nello Stato della California, è stato respinto dagli elettori nelle elezioni di martedì 4 novembre. Nonostante l'ampio sostegno di figure progressiste a livello nazionale, la proposta ha subito una sconfitta significativa in uno Stato tradizionalmente Democratico, evidenziando le complesse dinamiche interne al partito e le preoccupazioni dei cittadini riguardo alle implicazioni economiche. Il risultato rappresenta un netto rifiuto della misura proposta come strumento per combattere la disuguaglianza economica e generare fondi per la sanità pubblica.

Dettagli Tecnici E Meccanismo Fiscale

La Proposta 40 prevedeva una tassa una tantum del cinque per cento applicata ai patrimoni netti stimati dei duecentocinquenta miliardari residenti in California. I sostenitori del progetto calcolavano che questa misura avrebbe potuto generare circa cento miliardi di dollari, una somma considerevole che sarebbe stata destinata specificamente ai programmi sanitari statali. Questi fondi erano necessari per compensare le ingenti perdite di finanziamento federale che lo Stato avrebbe subito a causa del pacchetto di riforme fiscali approvato l'anno precedente, una legislazione sostenuta esclusivamente dai legislatori Repubblicani al Senato degli Stati Uniti. L'obiettivo era creare una rete di sicurezza finanziaria per i servizi pubblici essenziali senza aumentare le tasse sul reddito medio dei cittadini.

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Posizioni Contraddittore leadership Democratica

La divisione all'interno della leadership Democratica ha giocato un ruolo determinante nell'orientamento negativo del voto. Il governatore della California e sfidante presidenziale per il 2028, Gavin Newsom, si è opposto fermamente alla misura, contribuendo a confondere il messaggio politico su un fronte in cui la coalizione Democratica tradizionalmente domina. Da parte sua, il senatore progressista Bernie Sanders aveva inizialmente difeso la tassa come una soluzione necessaria alla disparità di ricchezza, ma anche l'appoggio iniziale nei sondaggi è diminuito progressivamente fino al giorno del voto. Questa frattura ha indebolito la narrazione che presentava la tassa come la risposta Democratica ai tagli fiscali Repubblicani, riducendo l'unità d'intenti necessaria per mobilitare l'elettorato di base.

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Operazioni Finanziarie e Campagne Pubblicitarie

Gli oppositori della Proposta 40 hanno condotto una campagna massiccia e ben finanziata, sostenuta principalmente da miliardari e aziende tecnologiche del settore. Sergey Brin, co-fondatore di Google, e almeno undici altri miliardari hanno contribuito complessivamente per duecentosettantanove milioni di dollari a un comitato di azione politica chiamato Building a Better California. Questo gruppo ha investito oltre trecento milioni di dollari in campagne pubblicitarie contro la misura, sostenendo che la tassa avrebbe spinto i ricchi fuori dallo Stato, portando con sé posti di lavoro e investimenti. Parallelamente, un'altra iniziativa, la Proposta 42, mirava a invalidare la tassa se fosse passata con più voti, ottenendo circa quattro milioni e un milione di voti, dimostrando un forte sostegno popolare contro la misura fiscale.

Impatto Economico Reale e Prossimi Passi

Il fallimento della Proposta 40 evidenzia le preoccupazioni dei Californiani riguardo all'inflazione, ai costi della vita e alla stabilità economica. Secondo Mark Baldassare, direttore del sondaggio presso il Public Policy Institute of California, la maggior parte degli elettori riconosce la crescente disparità tra ricchi e poveri ma teme conseguenze impreviste per l'economia dello Stato. Sebbene la Proposta 40 sia stata respinta, gli elettori hanno approvato separatamente la Proposta 3, che rende permanenti le aliquote fiscali più elevate per i redditi più alti, indicando un supporto generale alla tassazione dei ricchi, ma con cautela verso misure specifiche come quella dei miliardari. Ron Wyden, presidente entrante del Comitato Finanziario del Senato, ha dichiarato che il Partito Democratico continuerà a perseguire l'obiettivo di far pagare ai miliardari la loro quota giusta a livello federale.