Proposta di Legge Genitorialità Non Nasce Da Sola: 100 Milioni per Supporto Post-Partum

La Camera esamina il testo d'iniziativa di Gilda Sportiello per un piano da 100 milioni volto a colmare il vuoto assistenziale e psicologico nel post-partum.

Il sistema sanitario italiano affronta una profonda crisi di supporto alle neomamme con l'introduzione di una nuova iniziativa legislativa fondamentale. La proposta di legge "La genitorialità non nasce da sola" è stata presentata ufficialmente alla Camera dei Deputati il 27 ottobre nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli. Questo testo mira a istituire un percorso strutturato di assistenza che duri per tre anni successivi alla nascita, colmando il vuoto assistenziale che spesso colpisce le donne dopo il congedo post-natalità standard.

Meccanismo D'Intervento E Figura Dell'Ostetrica

Il cuore del provvedimento risiede nella creazione di una nuova figura professionale dedicata all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta dell'ostetrica di comunità, un profilo professionale che opererà in consultori, case della comunità, scuole, studi pediatrici e centri antiviolenza. Questa professionista avrà il compito di accompagnare la neomamma, indipendentemente che il figlio sia biologico o adottivo, durante i primi tre anni di vita del bambino. L'intervento non si limita alla sola cura fisica, ma integra supporto psicologico e assistenza domiciliare, riconosciuti come essenziali per la salute della famiglia.

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L'obiettivo è sostituire la narrazione dominante che vede la maternità come un processo naturale e idilliaco con una realtà supportata da dati scientifici e bisogni concreti. Attualmente, l'assistenza si interrompe spesso dopo i primi giorni, lasciando le madri sole di fronte a difficoltà emotive e pratiche. L'introduzione di questa figura specializzata garantisce che l'accompagnamento non si limiti al controllo della macchina riproduttiva, ma prenda in considerazione la donna nella sua interezza fisica e psicologica. Questo approccio mira a normalizzare le difficoltà, riducendo l'isolamento e prevenendo l'insorgenza di patologie gravi.

Posizioni Delle Promotrici E Contesto Emotivo

Il testo è un'iniziativa della deputata Gilda Sportiello, redatto in stretta collaborazione con la scrittrice e attivista Francesca Bubba, Corinna De Cesare e l'ostetrica Alessandra Bellasio. Durante la presentazione, che si è svolta in un ambiente insolito per la sede istituzionale con la presenza dei bambini, Francesca Bubba ha sottolineato come la madre tenda a "scomparire" dalla scena pubblica non appena il neonato viene accolto. Le promotrici hanno denunciato l'assenza di tutele concrete, ricordando che la visita post-partum dei 40 giorni è l'unica prevista e spesso focalizzata esclusivamente su aspetti ginecologici, ignorando il benessere mentale della madre.

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Le promotrici hanno portato alla luce storie dolorose di isolamento, tra cui il racconto di una giovane madre costretta a creare un podcast da sola per elaborare il lutto di sua figlia. Queste testimonianze, ascoltate da parlamentari e giornalisti, evidenziano come la solitudine sia spesso il frutto di scelte politiche precedenti che affidavano l'assistenza all'istinto materno. L'assenza di un destinatario per il dolore porta molte donne a cercare supporto in gruppi online o a affidarsi a esperti non qualificati, come i guru del sonno. Questa dinamica spesso genera una doppia beffa, con soluzioni inefficaci, senso di colpa persistente e spese economiche ingiustificate per le famiglie.

Impatto Reale E Prossimi Passi Del Piano

La spinta per una legislazione più rigida è emersa con forza a seguito di tragici eventi recenti, in particolare la notte tra il 21 e il 22 aprile 2026, quando una madre di Catanzaro si è lanciata nel vuoto insieme ai suoi figli. Francesca Bubba ha dichiarato che le tragedie materne non devono essere considerate fatalità, ma il prezzo tangibile di un abbandono istituzionale. I dati statistici mostrano che il 10-15% delle donne sviluppa depressione post-partum, mentre il suicidio rappresenta ancora la prima causa di morte materna nel primo anno successivo alla nascita. La psicosi perinatale rimane un tema poco discusso, sebbene drammatico.

Per attuare concretamente queste misure, il provvedimento prevede un investimento economico di 100 milioni di euro. Questa cifra è destinata a rendere l'assistenza strutturata accessibile a tutte le donne, indipendentemente dalle loro disponibilità economiche personali, trasformandola da lusso a diritto fondamentale. Il piano mira a prevenire le morti materne e a garantire un supporto continuativo che superi la fase acuta del puerperio. Con questa proposta, l'Italia intende allinearsi a standard internazionali di cura, riconoscendo che la genitorialità è un processo complesso che richiede risorse, tempo e competenze professionali dedicate.