Proposta legge genitorialità: 100 milioni per assistenza post-partum e supporto psicologico

La deputata Gilda Sportiello presenta un piano da 100 milioni di euro per l'assistenza post-partum fino al terzo anno, con ostetriche domiciliari e supporto psicologico per le madri.

La deputata Gilda Sportiello ha presentato il 27 ottobre una proposta di legge alla Camera dei deputati nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli per contrastare il vuoto assistenziale che colpisce le neo-mamme nei primi tre anni di vita del bambino. Il testo, intitolato "La genitorialità non nasce da sola", mira a garantire un sostegno concreto attraverso un investimento di 100 milioni di euro destinati a servizi domiciliari e psicologici.

Dal punto nascita ai tre anni: il nuovo percorso assistenziale

Il provvedimento introduce una figura professionale innovativa all'interno del Servizio sanitario nazionale, l'ostetrica domiciliare, che opererà nei consultori, nelle case della comunità, nelle scuole e nei centri antiviolenza. A ogni dimissione dal punto nascita, questa figura definirà un piano di assistenza postnatale personalizzato con la donna, estendendo la tutela oltre i tradizionali quaranta giorni.

Also read Sassuolo, Aquilani punta la Fiorentina: 'Ha fatto un mercato importante, serve più del 100%'

Attualmente, l'unico controllo previsto per le neomamme è una visita incentrata sulla macchina riproduttiva che nessuna salta, ma che non considera la donna nel suo complesso. La proposta mira a correggere questa lacuna strutturale, assicurando che l'accompagnamento non si interrompa alla nascita, ma continui fino al terzo anno di vita del minore, indipendentemente dal fatto che si tratti di un figlio biologico o adottivo.

La testimonianza di Francesca Bubba e la necessità di un cambiamento

La scrittrice e attivista Francesca Bubba, co-promotrice del testo insieme all'ostetrica Alessandra Bellasio, ha denunciato come la madre scompaia dalla narrazione pubblica dopo la gravidanza. Durante l'incontro istituzionale, Bubba ha sottolineato che mentre la gestante è monitorata e visitata, una volta usciti con il neonato l'attenzione si sposta interamente sul bambino, lasciando la donna abbandonata al mito dell'istinto materno.

Advertisement

Hanno partecipato all'evento anche madri che hanno rotto il silenzio per raccontare lutti perinatali, aborti subiti o l'isolamento vissuto in terapia intensiva neonatale. Una ragazza ha raccontato di essersi creata un podcast nella propria stanza per elaborare il lutto della figlia, poiché non aveva nessuno con cui confidarsi, evidenziando la drammatica solitudine imposta dalle scelte politiche attuali.

Urgenza sociale e traggedie come Catanzaro del 2026

Un momento cruciale nel dibattito è stato segnato dalla data del 22 aprile 2026, quando una madre di Catanzaro si è lanciata nel vuoto insieme ai suoi figli, un evento che ha drammaticamente evidenziato le conseguenze dell'abbandono istituzionale. Bubba ha dichiarato che il dolore non deve evaporare nella cronaca e che queste tragedie non sono fatalità, ma il prezzo pagato per la mancanza di sostegno statale.

La realtà clinica conferma l'urgenza dell'intervento: il 10-15% delle donne sviluppa depressione post-partum, e il suicidio rappresenta ancora la prima causa di morte materna nel primo anno dopo la nascita. La proposta di legge si propone esplicitamente di trasformare questa statistica mortale, riconoscendo che la salute mentale della madre è fondamentale quanto quella del bambino.

Contro i guru del sonno e il peso economico delle famiglie

L'iniziativa mira a sostituire il ricorso a soluzioni inefficaci e costose offerte dai guru del sonno o dai gruppi online con un supporto scientifico e accessibile a tutti. Quando la sanità pubblica non c'è, le donne finiscono per affidarsi a esperti non qualificati, affrontando spese economiche ingiustificate e un ulteriore senso di colpa quando le soluzioni proposte non funzionano.

Advertisement

Il piano da 100 milioni di euro vuole trasformare il sostegno alle famiglie da un lusso legato alle disponibilità economiche personali a un diritto strutturato. L'obiettivo è fornire uno spazio sicuro per elaborare il dolore e l'adattamento, garantendo che nessuna madre debba affrontare la crescita del figlio da sola o senza le risorse professionali necessarie.