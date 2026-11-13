Proposte russe per la sicurezza europea: Finlandia e Moldova al centro dei negoziati

Mosca proporrebbe l'uscita della Finlandia dalla Nato e una riorganizzazione della Moldova in un nuovo ordine di sicurezza europeo, secondo la Bild. Le smentite sono immediate.

Secondo un reportage del quotidiano tedesco Bild,Mosca avrebbe avanzato proposte ambiziose per un nuovo assetto di sicurezza in Europa durante i colloqui informali di Abu Dhabi. Le rivendicazioni includerebbero l'abbandono della Nato da parte della Finlandia e una frammentazione strutturale della Moldova.

Le rivendicazioni territoriali e strategiche

La Russia pretenderebbe che la Finlandia torni allo status politico e militare esistente prima dell'adesione all'Alleanza Atlantica avvenuta nel 2023. Questa richiesta rappresenta un inversione di rotta radicale rispetto all'orientamento euro-atlantico mostrato da Helsinki negli ultimi decenni.

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Sul fronte moldavo, il piano russo prevede una riorganizzazione del Paese in tre entità distinte: la Moldavia centrale, la Transnistria e la Gagauzia. A queste ultime due regioni sarebbe concessa la possibilità di organizzare referendum per dichiarare l'indipendenza, ma solo nel caso in cui l'intero stato moldavo decidesse di aderire all'Unione Europea.

Condizioni militari e presenza delle truppe

Oltre alle questioni territoriali, il pacchetto russo includerebbe la totale assenza di truppe europee sul suolo ucraino. Mosca chiederebbe inoltre il mantenimento del controllo sui territori attualmente occupati, estendendo la sua influenza su tutta l'area del Donbass.

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La presenza militare russa sarebbe garantita anche dalla libera circolazione delle navi da guerra nella regione del Mar Nero e nel Mar Baltico. contestualmente, si imponrebbe la smilitarizzazione completa di tutti i porti ucraini per limitare le capacità logistiche di Kyiv.

Le smentite del Cremlino e la reazione di Helsinki

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha categoricamente negato che siano state avanzate richieste del genere durante i negoziati di Abu Dhabi. Peskov ha dichiarato di non essere a conoscenza di tali proposte, sottolineando esplicitamente che una richiesta di uscita dalla Nato non è stata discussa né presentata.

Dall'altra parte, il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen ha definito queste ipotesi assolutamente scandalose. Häkkänen ha respinto con fermezza l'idea che la Russia possa imporre limiti alle operazioni dei Paesi membri dell'Alleanza per servire i propri interessi nazionali.

Analisi della strategia negoziale russa

Secondo la valutazione di Häkkänen, Mosca sta testando la determinazione diplomatica e militare di Stati Uniti ed Europa. La strategia russa sembra mirare a espandere le rivendicazioni dalla guerra in Ucraina a una revisione globale dell'architettura di sicurezza continentale.

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Il ministro finlandese ha invitato i governi occidentali a non cedere a una tattica che sposta continuamente i termini del negoziato a favore di un vantaggio geopolitico russo. La posizione ufficiale rimane quella di non accettare any modifica forzata dello status quo democratico europeo.

Contrappesi e iniziative alternative

Paradossalmente, il piano russo prevedrebbe anche alcune concessioni da parte di Mosca. La Russia si impegnerebbe a ritirare le proprie truppe dalla regione di Transnistria e a rimuovere le armi nucleari stazionarie dalla Bielorussia.

Tuttavia, queste proposte rimangono largamente contestate dalle capitali occidentali. La comunità internazionale continua a monitorare con attenzione le dinamiche diplomatiche, rifiutando qualsiasi tentativo di legittimare l'espansionismo territoriale attraverso accordi informalis.