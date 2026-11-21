Il governo proroga la concessione dei Gratta e Vinci a Lotterie Nazionali fino al 2029. La società di BrightStar e DeAgostini versa 188 milioni di euro allo Stato per l'esclusiva.

Il governo Meloni ha ufficialmente deciso di prolungare la concessione per la gestione delle lotterie nazionali a estrazione istantanea, note comunemente come Gratta e Vinci, senza indire una nuova gara di appalto. La decisione estende il diritto esclusivo di gestione fino al 31 dicembre 2029, superando la scadenza originaria fissata per il 30 settembre 2028. Questa scelta mira a garantire continuità operativa al sistema, ma ha sollevato questioni rilevanti sul modello di remunerazione e sulla trasparenza del processo decisionale.

La società concessionaria designata è Lotterie Nazionali Srl, controllata dalla britannica BrightStar Lottery Plc, precedentemente nota come International Game Technology (Igt). Il gruppo BrightStar è strettamente legato al conglomerato italiano DeAgostini, che gestisce anche il Lotto dal lontano 1993. Il rapporto tra l'ente concessionario e lo Stato italiano raggiungerà così una durata complessiva di 36 anni per un business miliardario. Nel solo anno 2025, il giro d'affari generato ha superato i 21 miliardi di euro, consolidando la posizione dominante della società nel mercato del gioco.

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Costi della Proroga e Modelli Economici

Per ottenere l'esclusiva aggiuntiva di 15 mesi sui Gratta e Vinci, Lotterie Nazionali Srl è tenuta a versare allo Stato italiano una somma totale di 188 milioni di euro. Il pagamento dovrà essere effettuato in due rate distinte: la prima da 94 milioni di euro entro marzo 2027 e la seconda ratea da 94 milioni entro settembre dello stesso anno. Il governo ha determinato il prezzo della proroga utilizzando un calcolo che tiene conto dell'assenza di concorrenti diretti nel mercato attuale, una metodologia che ha già ricevuto richieste di chiarimenti dagli uffici della Camera dei deputati.

Questa decisione contrasta con l'impegno assunto dallo stesso governo solo un anno prima, nel luglio 2025, quando aveva accolto un ordine del giorno che lo obbligava a concludere una nuova gara d'appalto entro agosto 2026. Nonostante questa precedente intenzione di liberalizzare il mercato, la volontà politica prevalente è stata quella di mantenere il rapporto con il concessionario esistente. La scelta ha generato forti proteste da parte delle opposizioni parlamentari, che criticano la mancanza di competizione.

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Ripartizione dei Ricavi e Ruolo dello Stato

Il Gratta e Vinci rappresenta un gioco pubblico la cui organizzazione non è gestita direttamente dallo Stato, ma è affidata in esclusiva a Lotterie Nazionali Srl sotto la supervisione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il concessionario si occupa integralmente della distribuzione dei biglietti, della gestione della rete commerciale, delle infrastrutture informatiche e di tutte le attività logistiche necessarie. La ripartizione dei soldi delle giocate segue uno schema rigido stabilito dai decreti ADM che definisce le quote per ogni soggetto coinvolto nella filiera.

Secondo la struttura dei costi prevista, alla rete dei rivenditori fisici spetta un aggio pari all'8% della raccolta totale, mentre al concessionario viene riconosciuto il 3,9%. Il resto delle entrate, dopo il pagamento delle vincite ai giocatori, alimenta direttamente le entrate erariali. Applicando questo schema alla raccolta totale del 2025, si stima che il compenso teorico annuo per Lotterie Nazionali ammonti a circa 505 milioni di euro, dimostrando la redditività intrinseca del modello di gestione attuale.

Struttura Societaria e Flussi Finanziari

Lotterie Nazionali è controllata al 64% da Brightstar Lottery Spa, società italiana appartenente al gruppo internazionale Brightstar Lottery Plc, quotato a Wall Street. I bilanci depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) americana rivelano una crescita sostenuta dei ricavi. Nel 2024 la società aveva generato 522 milioni di dollari di ricavi e 164 milioni di dollari di utile netto. Nel 2025 i ricavi sono saliti a 563 milioni e l'utile netto a 184 milioni, con un incremento degli utili di circa il 12% rispetto all'anno precedente.

Il flusso di cassa operativo ha raggiunto i 247 milioni di dollari, permettendo distribuzioni significative agli azionisti di minoranza che detengono il 36% del capitale. Nel 2025, questi soci hanno ricevuto 59 milioni di dollari di dividendi e altri 36 milioni attraverso restituzioni di capitale, per un totale di 95 milioni. Nel 2024 le due voci ammontavano rispettivamente a 60 e 35 milioni di dollari. La catena proprietaria conduce direttamente al gruppo De Agostini, storicamente legato alle famiglie Boroli e Drago, che al 5 marzo 2026 deteneva circa il 46,3% dell'interesse economico e il 63,3% dei diritti di voto in Brightstar Lottery.