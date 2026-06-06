Proroga taglio accise benzina e diesel fino al 3 luglio

Il governo italiano ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. La misura, contenuta in un decreto del MEF, prevede una riduzione di 5 centesimi per entrambi i carburanti. La copertura, di circa 150 milioni di euro, deriva dall'extra gettito IVA. Il ministro Urso evidenzia l'obiettivo di contenere l'impatto su famiglie e imprese, ma l'Unione Nazionale Consumatori critica la decisione, denunciando aumenti dei prezzi, soprattutto per il diesel.

Il governo italiano ha deciso di prorogare fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, come stabilito in un decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La misura prevede una riduzione di 5 centesimi per la benzina, mentre per il gasolio lo sconto viene anch'esso fissato a 5 centesimi. La copertura finanziaria per questa proroga ammonta a poco meno di 150 milioni di euro, provenienti dall'extra gettito IVA registrato nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2026. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha sottolineato che la politica adottata mira a ridurre l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori e sulle imprese, contenendo anche l'inflazione generale.

Tuttavia, l'Unione Nazionale Consumatori ha criticato la decisione, definendola una pessima idea e evidenziando l'aumento dei prezzi alla pompa, specialmente per il gasolio, che in autostrada potrebbe superare i 2,07 euro al litro, con un aggravio di circa 3 euro per un pieno da 50 litri





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