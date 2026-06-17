Prorogata la validità della carta d'identità cartacea

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare la validità delle carte d'identità cartacee non ancora scadute. Questo provvedimento viene in aiuto delle amministrazioni locali, che erano in affanno per la gestione delle richieste. La dismissione del documento cartaceo rientra nell'adeguamento dell'Italia agli standard europei, ma il governo Meloni ha deciso che le vecchie carte restano valide.

La dismissione della carta d'identità cartacea , prevista per il 3 agosto, è stata prorogata. Il Consiglio dei ministri ha stabilito che le carte d'identità cartacee non ancora scadute saranno valide fino alla naturale scadenza.

Questo provvedimento viene in aiuto delle amministrazioni locali, che da mesi erano in affanno per la gestione delle richieste. La dismissione del documento cartaceo rientra nell'ambito dell'adeguamento dell'Italia agli standard europei.

Tuttavia, il governo Meloni ha deciso che le vecchie carte restano valide. Palazzo Chigi ha spiegato che 'manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. Nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, i Comuni potranno inoltre fornire un documento provvisorio'





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