Il processo per l'omicidio di Luciana Ronchi a Milano. Video, richieste psichiatriche e cronologia degli abusi dell'ex compagno Luigi Morcaldi.

La Corte d'Assise di Milano ha avviato la prima fase del processo riguardante l'omicidio di Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa con almeno quattordici coltellate al volto e alla gola. L'aggressione mortale si è verificata la mattina del 22 ottobre 2025 nel quartiere Bruzzano, a pochi passi dalla propria abitazione. Il principale imputato, Luigi Morcaldi, risponde di questi e altri gravi reati commessi durante la loro convivenza.

Dettagli Cruciali sul Caso e Prove Video

Il cuore del fascicolo probatorio depositato dai pubblici ministeri Gianni Tarzia e Leonardo Lesti è composto da ore e ore di riprese delle telecamere di sorveglianza. Questi filmati documentano passo dopo passo gli appostamenti nei giorni precedenti al delitto e, infine, le immagini stesse dell'aggressione mortale. Le autorità giudiziarie utilizzano queste registrazioni per ricostruire la dinamica degli eventi e la presunta premeditazione dell'attentato.

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Posizioni delle Parti e Dispute Forensi

Luigi Morcaldi, 64 anni e attualmente detenuto, non si è presentato in aula. Lo rappresentano i difensori Simone Briatore e Patrizia Iacobino. Il figlio della coppia, Andrea, si è costituito parte civile tramite l'avvocata Paola Bizzozero, pur rimanendo assente all'udienza iniziale. Durante la breve seduta, le parti hanno illustrato le rispettive richieste istruttorie ai giudici togati Roberto Spanò e Sofia Fioretta.

Convergenze Inattese e Disaccordi Psichiatrici

Sulla necessità di proiettare in aula il filmato dell'aggressione si è registrata una convergenza inattesa tra accusa e difesa, seppur con finalità opposte. Per la Procura le immagini dimostrano la lucidità e la premeditazione dell'agguato, mentre per i legali di Morcaldi il video va visionato perché dimostra le modalità in cui è avvenuto il fatto e la rappresentazione soggettiva che aveva Morcaldi. Ben più netta è stata la contrapposizione sul fronte psichiatrico. Una perizia svolta in incidente probatorio aveva già stabilito la piena capacità di intendere e di volere del 64enne. La difesa punta comunque al riconoscimento del vizio di mente, chiedendo di esaminare nuovamente il perito in aula.

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Impatto Reale e Prossimi Passi Giudiziari

Luigi Morcaldi è chiamato a rispondere anche di quasi diciotto anni di maltrattamenti, umiliazioni e violenze sessuali risalenti al periodo della convivenza. Questi capi d'imputazione portano il reo a rischiare una condanna all'ergestolo. Sul fronte delle accuse pregresse, la legale di parte civile ha chiesto l'ammissione di una testimone chiamata a riferire sugli episodi di maltrattamenti e violenze subiti dalla 62enne nel corso degli anni. Il calendario del dibattimento entrerà nel vivo il prossimo 19 gennaio, data fissata per l'audizione dei primi testimoni.

I testimoni chiamati a deporre includono gli investigatori della Polizia locale di Milano, tra cui gli agenti che intervennero per primi sul luogo del delitto a Bruzzano. Questa fase processuale segna un punto di svolta cruciale nella ricostruzione della verità giudiziaria. La società milanese attende con attenzione gli sviluppi di un caso che ha suscitato profondo sgomento per la violenza gratuita e la durata degli abusi subiti dalla vittima.