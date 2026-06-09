Protest against the processes related to the occupation of the Casa Internazionale delle donne (repertorio) in Rome

The four former Lazio regional directors who signed the decision to purchase the Atac building in via Lucio Sestio, which was occupied by the collective 'Lucha Y Siesta', have not committed any administrative offenses. Instead, they acted consistently with the political line of the then-governor Zingaretti, in an emergency, and protecting the public interest. The judges of the first-instance administrative court confirmed this in their decision of June 4, 2024.

Una protesta contro i processi relativi all'occupazione della Casa internazionale delle donne (repertorio) I quattro ex dirigenti della Regione Lazio che firmarono la delibera per l'acquisto dell'immobile Atac occupato in via Lucio Sestio non hanno commesso alcun illecito amministrativo.

Anzi: hanno agito coerentemente con la linea politica dell'allora giunta Zingaretti, in urgenza, e tutelando l'interesse pubblico. A sancirlo, con un pronunciamento depositato il 4 giugno scorso, sono i giudici della sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti.

Questi ultimi erano stati chiamati ad esprimersi sull'impugnazione, da parte della Procura Regionale, della sentenza numero 136 del 2024, espressa dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2024. dell'ex deposito Atac di via Lucio Sestio 10 a Roma, iniziata nel 2008, da parte del collettivo ‘Lucha Y Siesta’ che nell'immobile ha realizzato la Casa Internazionale delle Donne fornendo servizi di assistenza a donne vittime di violenza e minori. In questo filone, la Procura regionale della Corte dei Conti aveva portato in giudizio quattro ex dirigenti della Regione Lazio, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale quantificato in oltre 1,7 milioni di euro.

I quattro dirigenti sono Andrea Tardiola (segretario generale), Marco Marafini (dirigente area Bilancio e Patrimonio), Wanda d'Ercole (direttore generale) e Arcangela Galluzzo (dirigente area Pari Opportunità). Tutti e quattro all'interno della macchina amministrativa regionale all'epoca in cui la giunta guidata da Nicola Zingaretti (Pd) decise di sborsare circa 2,4 milioni di euro Dopo un primo rifiuto arrivato da parte di Atac, le due parti si accordarono su una cifra pari a circa 2,4 milioni di euro: 'Abbiamo salvato Lucha y Siesta, una grande esperienza di protagonismo delle donne e lotta alla violenza di genere.

Un patrimonio di tutta Roma e della nostra comunità. Lo abbiamo fatto perché è ipocrita riempirsi la bocca della parola diritti e solidarietà e poi assistere senza fare nulla alla chiusura dei servizi' aveva commentato nell'agosto 2021 l'allora governatore Zingaretti. La scelta, però, venne contestata dalle opposizioni, in particolare dal centrodestra. Venne presentato un esposto alla Corte dei Conti dall'allora leghista Laura Corrotti (oggi in Fratelli d'Italia).

E così si è arrivati al giudizio. Secondo l'accusa, cioè la Procura regionale della Corte dei Conti, l'intera operazione di acquisto 'sarebbe stata caratterizzata da sviamento della funzione pubblica, in quanto orientata a consolidare l'occupazione abusiva dell'immobile e a favorire specifici soggetti privati, in violazione delle regole che disciplinano l'attribuzione di vantaggi economici da parte delle pubbliche amministrazioni'.

L'acquisto, si legge nella sentenza d'appello che riporta quanto teorizzato dalla Procura 'veniva ritenuto privo di utilità per l'amministrazione e produttivo di un danno patrimoniale diretto'. Da qui, l'illecito erariale 'in quanto l'operazione era finalizzata non già al perseguimento di un interesse pubblico, ma all'indebita attribuzione di un vantaggio all'immobile, appartenenti al collettivo denominato Casa delle donne Lucha y Siesta, ai quali sarebbe stata garantita la disponibilità gratuita del bene, con conseguente danno pari all'esborso sostenuto dall'amministrazione per l'acquisto del cespite'.

Nel marzo del 2024 si era arrivati a una prima conclusione della vicenda, con i quattro ex dirigenti (Tardiola in seguito è stato direttore generale di Inail), assolti da ogni responsabilità. Il loro operato è stato considerato corretto, non lesivo degli interessi dell'amministrazione pubblica.

Il giudice contabile due anni fa ha riconosciuto che la procedura seguita dalla Regione Lazio 'non mirava a favorire illecitamente l'associazione, ma piuttosto a riconoscere l'importanza delle attività di interesse generale da questa svolte come espressione di cittadinanza attiva, in conformità con il principio di sussidiarietà orizzontale dell'art. 118 della Costituzione'. Una sentenza che non è andata bene alla Procura regionale, che si è appellata alla stessa sezione apposita della Corte dei Conti, non ottenendo però alcuna soddisfazione.

'La sentenza d'appello ha confermato integralmente la prima sentenza, ma non si è limitata a questo, perché ha fornito alcune sottolineature aggiuntive' spiega a RomaToday l'avvocato Filippo Degni, associato dello studio 'Police&Partners' che ha difeso nello specifico la dottoressa Arcangela Galluzzo. 'Innanzitutto emerge la piena linearità d'azione tra la giunta dell'epoca e i dirigenti' prosegue Degni 'nell'ambito della quale ognuna delle due parti aveva individuato il medesimo obiettivo, cioè garantire la continuità del servizio e poi l'adozione di atti amministrativi coerenti con questo principio'





romatoday / 🏆 5. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Casa Internazionale Delle Donne (Repertorio) Occupation Lucha Y Siesta Casa Internazionale Delle Donne (Repertorio) Occupation Lucha Y Siesta Casa Internazionale Delle Donne (Repertorio) Occupation Lucha Y Siesta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Romasposa 2026: il Salone Internazionale della Sposa torna alla Nuvola con tante novitàTorna in autunno Romasposa, il Salone Internazionale della Sposa alla sua 62a edizione, che si terrà a Roma dal 30 ottobre al 1 novembre. L'evento presenterà le tendenze del wedding con oltre 2000 brand e 300 espositori, tra sfilate, tendenze e una nuova sezione dedicata ai prodotti agroalimentari tradizionali (pat) con area food e cooking show. La fiera offrirà un viaggio a 360° nel mondo del matrimonio, con soluzioni per location, intrattenimento, abiti, make-up, viaggi di nozze e molto altro, riflettendo la crescente attenzione per l'autenticità e il Made in Italy.

Read more »

Evento Ufc alla Casa Bianca, il video promo pubblicato su canali social della Casa Bianca(Agenzia Vista) Washington, 08 giugno 2026 La Casa Bianca ha annunciato un evento UFC in programma tra una settimana sul prato della residenza presidenziale. Nel video promozionale diffuso...

Read more »

B-Cad 2026, arriva la fiera internazionale che ridisegna lo spazio pubblicoDal 4 al 6 settembre a Roma l’evento fieristico internazionale di edilizia, architettura e design per tracciare le nuove linee tecnologiche e normatiche della …

Read more »

Non solo il caso Pelicot e il gruppo Facebook “Mia Moglie”, un talk su violenza e misoginia onlineUn convegno oggi a Roma alla Casa internazionale delle donne - LA DIRETTA STREAMING (ANSA)

Read more »