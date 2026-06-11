Protesters in Belfast, Northern Ireland, attacked a hotel housing migrants, with 300 rioters gathering. The far-right extremism fueled the violence, with the leader of Scotland Yard describing it as 'certainly a factor'. The Labour Party, under Keir Starmer, is planning to tackle immigration issues, while the far-right leader Nigel Farage is capitalizing on the Conservative Party's crisis. The far-right leader is seen as the epitome of British populism, but his movement is more radical than the parliamentary right. The far-right leader is seen as the epitome of British populism, but his movement is more radical than the parliamentary right.

Proprio come un anno fa a Epping, alcuni ribelli di Belfast hanno attaccato un albergo che ospita migranti. Nella seconda notte di proteste, scoppiate dopo la fredda uccisione di un quarantenne britannico da parte di un rifugiato sudanese, si sono radunati in 300.

Meno numerosi rispetto alla prima notte, ma comunque con le intenzioni chiare. Abiti scuri e volto coperto, prima hanno incendiato un camion, poi hanno lanciato mattoni e molotov contro gli agenti della polizia. Si sono protetti con ciò che trovavano: recinzioni da giardino, bidoni della spazzatura, pneumatici. Gli hanno dato fuoco, mettendosi al riparo dietro le fiamme.

A spegnerle sono stati i cannoni ad acqua utilizzati dalle forze dell’ordine per disperdere la folla e riportare una parvenza di normalità. Nel mezzo delle due barricate c’era una signora anziana, seduta alla fermata dell’autobus, del tutto impassibile rispetto a ciò che le succedeva intorno. Si è giusto tirata su il cappuccio per proteggersi dall’acqua, continuando come nulla fosse. Ha detto che non si muoverà.

Il motivo della sua noncuranza va ritrovato nel passato più oscuro dell’Irlanda del Nord: ha vissuto i Troubles. A molte persone gli ultimi due giorni hanno ricordato gli anni della guerra civile tra cattolici repubblicani e protestanti unionisti. La violenza però non basta a paragonare due epoche. Dopo, Belfast è l’ultima città su cui soffia il vento dell’estrema destra britannica.

Soprattutto quella dei movimenti fuori Westminster, molto più radicali rispetto alla destra parlamentare. Le loro idee attecchiscono tra le persone. Per il capo di Scotland Yard, Mark Rowley, l’estrema destra è ‘sicuramente un fattore’ in queste violenze. Un megafono capace di alimentare il sentimento anti-migranti con discorsi d’odio e appelli sociali a scendere nelle strade.

Rowley evoca anche un possibile coinvolgimento di Russia e Iran per fomentare le tensioni nel Regno Unito. Anche i partiti che siedono in Parlamento in cerca di sostegno elettorale seguono lo stesso percorso.

‘Rintracciare, fermare ed espellere’ sono le basi del nuovo piano che il Labour di Keir Starmer vorrebbe attuare per rispondere alle critiche piovute anzitutto da Reform Uk per la gestione dell’immigrazione illegale. Si pensava che Farage fosse la massima rappresentazione del populismo di destra. In realtà sta facendo da apripista. L’uomo della Brexit è cresciuto sfruttando un Partito conservatore in crisi.

Ha governato per quattordici anni ininterrotti e è stato esiziale per i Tory. Negli anni passati a Westminster si sono giocati tutto il loro capitale politico. Recuperarlo adesso è difficile, vista la concorrenza spietata. Col tempo Farage si è reso conto che le sue provocazioni facevano breccia tra gli elettori di destra disillusi.

Ha continuato a cavalcare l’onda, fino a portare Reform Uk dentro Westminster e in cima a tutti i sondaggi. Il consenso però non è eterno. Presentarsi come l’anti-establishment comporta anche tanti oneri. In primis, rimane fedele alla propria linea.

Il fatto che la maggior parte dei donatori conservatori - compresi magnati delle criptovalute - alcuni dei quali conservano i propri patrimoni nei paradisi fiscali, non rende il partito di Farage tanto diverso da quelli che critica. Anche i vari scandali, spesso legati ai soldi, non aiutano la narrazione che si vuole imporre. Per rendersi credibile e accettabile, Reform ha smorzato i toni. Ma non può ignorare l’emergere di nuovi soggetti.

Per mostrarsi lo stesso di sempre, Farage copia da chi è più a destra di lui. Durante il question time in Aula di mercoledì, il leader rimane in disparte per lasciare spazio ai suoi parlamentari per una richiesta in perfetto stile trumpiana: ‘Cacciamo i sudanesi’





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