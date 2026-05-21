Protest in Ireland over death of Congolese-born man at hands of security guards outside a department store

People protested outside Ireland's parliament on Thursday, expressing outrage at the death of a Congolese-born man after he was restrained outside a Dublin department store last week.

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DUBLIN, 21 maggio (Reuters) - Centinaia di persone hanno protestato fuori dalla sede del parlamento irlandese giovedì per esprimere indignazione per la morte di un uomo di origini congolesi dopo che la settimana scorsa era stato trattenuto fuori da un grande magazzino di Dublino in un incidente che ha scioccato la nazione. Yves Sakila era trattenuto dalle guardie di sicurezza in una delle vie dello shopping più frequentate della capitale venerdì scorso in relazione a un presunto episodio di taccheggio, ha dichiarato la polizia.

Un video dell'incidente, ampiamente condiviso dopo sui social media, mostra Sakila immobilizzato a terra da cinque uomini per quasi cinque minuti mentre gli astanti lo guardano. Due uomini gli tenevano il viso a terra e a un certo punto uno di loro sembrava inginocchiarsi sulla sua testa o sul suo collo per alcuni secondi. I manifestanti fuori dal parlamento scandivano ‘nessun insabbiamento, nessun ritardo’ e ‘giustizia per Yves, dignità per tutti’.

Alcuni tenevano segnali che portavano la firma ‘giustizia’ e ‘cead mile failte’ (la frase irlandese che indica l’accoglienza) era per tutti’ mentre un altro era scritto a mano ‘Yves, la tua vita contava, le vite nere contano’. L'incidente ha fatto rivivere il ricordo di George Floyd, un uomo nero di Minneapolis ucciso da un agente di polizia che si è inginocchiato sul suo collo per diversi minuti durante un arresto nel maggio 2020.

La morte di Floyd ha dato il via al movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti e ha scatenato proteste in tutto il Paese contro la brutalità dei poliziotti e il razzismo. Sakala, che secondo la polizia aveva circa 30 anni, si è trasferito in Irlanda quando era molto giovane, secondo Laure Zoya, vicepresidente del gruppo della Comunità congolese in Irlanda. L'intero piccolo numero della comunità congolese in Irlanda non si sente più all'incirca sicuro dopo l’incidente.

Il video dell'incidente è stato descritto dai legislatori in parlamento come ‘angosciante’ e ‘inquietante’ e il primo ministro Micheal Martin ha chiesto una indagine precisa e ha dichiarato che il modo in cui Sakila è morto ha causato preoccupazione nella società





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