Protesta a Madrid: 80mila in piazza chiedono dimissioni di Sánchez e Zapatero

Decine di migliaia di manifestanti hanno riempito le strade di Madrid per chiedere le dimissioni del primo ministro Pedro Sánchez e dell'ex premier Zapatero, coinvolto in un'inchiesta per corruzione. La protesta, organizzata dalla Sociedad Civil Española, ha visto la partecipazione di leader di destra e l'opposizione.

Una massiccia protesta ha scosso Madrid sabato scorso, con decine di migliaia di cittadini scesi in piazza per chiedere le dimissioni del primo ministro Pedro Sánchez e dell'ex premier José Luis Rodríguez Zapatero .

L'evento, denominato 'Marcia per la Dignità', è stato organizzato dalla Sociedad Civil Española e ha visto la partecipazione di leader del Partito Popolare e del partito di estrema destra Vox. Gli organizzatori hanno stimato la presenza di 80.000 persone, mentre il governo ha parlato di 40.000. La protesta è nata dopo l'apertura di un'inchiesta giudiziaria nei confronti di Zapatero, accusato di presunta direzione di una rete di traffico di influenze e riciclaggio di denaro.

Zapatero, alleato chiave di Sánchez, ha negato ogni illecito, definendo le accuse infondate. La tensione è aumentata quando un piccolo gruppo di manifestanti ha cercato di superare le barriere di sicurezza vicino alla residenza ufficiale del premier, il Palacio de la Moncloa. La polizia ha fermato tre persone mascherate sulla strada principale che conduce al palazzo.

Sánchez ha già affrontato una crisi simile nell'aprile 2024, quando un giudice ha aperto un'indagine sulla moglie Begoña Gómez per presunti reati legati alla sua attività professionale. Il premier ha difeso pubblicamente la famiglia, sostenendo che i casi sono politicamente motivati e alimentati da avversari di estrema destra. Anche in quel caso, Gómez ha negato ogni addebito, e un procuratore ha chiesto la chiusura dell'indagine.

La protesta di Madrid rappresenta un ulteriore campanello d'allarme per il governo di sinistra, già indebolito da divisioni interne e dalla pressione dell'opposizione. I manifestanti, molti dei quali sventolavano bandiere nazionali spagnole, hanno scandito slogan come 'Dimissioni della mafia socialista' e 'Sánchez dimettiti'. La presenza di esponenti di destra e ultradestra ha accentuato il carattere polarizzato della manifestazione.

La crisi politica si inserisce in un contesto più ampio di sfide per la Spagna, tra cui l'inflazione, la crisi energetica e le tensioni internazionali. Mentre i leader dell'opposizione chiedono un cambiamento di rotta, il governo di Sánchez cerca di mantenere la stabilità, ma le proteste di piazza indicano un malcontento crescente tra la popolazione.

La vicenda di Zapatero, che ha guidato la Spagna dal 2004 al 2011, getta un'ombra sul passato socialista e alimenta le accuse di corruzione che da tempo accompagnano il partito. Nonostante le smentite, l'inchiesta potrebbe avere ripercussioni significative sulla credibilità del governo attuale. Nel frattempo, la famiglia reale spagnola ha mantenuto il silenzio, mentre i partiti di opposizione chiedono una commissione d'inchiesta parlamentare.

La protesta di Madrid non è stata un caso isolato: altre città spagnole hanno visto raduni più piccoli in segno di solidarietà. La società civile spagnola si mostra divisa, con una parte significativa dell'elettorato che sostiene le riforme del governo e un'altra che ne chiede la fine. La situazione rimane fluida, e nuove manifestazioni sono attese nelle prossime settimane, mentre il sistema giudiziario spagnolo prosegue le indagini.

Le implicazioni di questa crisi vanno oltre i confini spagnoli, con osservatori internazionali che monitorano gli sviluppi in un paese chiave dell'Unione Europea. La stabilità politica della Spagna è cruciale per l'equilibrio europeo, e le dimissioni forzate di un governo potrebbero innescare elezioni anticipate, con conseguenze imprevedibili. Al momento, Sánchez sembra intenzionato a resistere, ma la pressione della piazza e delle istituzioni potrebbe costringerlo a un passo indietro.

La storia recente insegna che le proteste di massa hanno spesso portato a cambiamenti politici repentini, e la Spagna non fa eccezione. Mentre i cittadini continuano a esprimere il loro dissenso, il governo cerca di riprendere il controllo della narrativa, sottolineando i successi economici e sociali ottenuti.

Tuttavia, la percezione di corruzione e clientelismo mina la fiducia nell'esecutivo. La 'Marcia per la Dignità' ha ricevuto ampia copertura mediatica, con giornalisti da tutto il mondo presenti a Madrid. Le immagini di migliaia di persone che occupano le strade del centro hanno fatto il giro del mondo, diventando simbolo di una democrazia in fermento.

La risposta del governo è stata cauta: Sánchez ha convocato una riunione urgente del consiglio dei ministri per discutere la situazione, ma senza annunciare misure concrete. Nel frattempo, l'opposizione chiede elezioni anticipate, mentre i partner di coalizione di Sánchez, i partiti di sinistra radicale, cercano di mediare. La giornata di protesta si è conclusa senza incidenti gravi, ma la tensione resta alta. La polizia ha mantenuto un dispiegamento massiccio per prevenire scontri.

I leader della protesta hanno promesso di continuare la mobilitazione fino a quando il governo non si dimetterà. La Spagna si trova a un bivio: o il governo riesce a riconquistare la fiducia dei cittadini, o la pressione popolare porterà a un cambiamento di leadership. La storia giudicherà, ma intanto le strade di Madrid raccontano una storia di rabbia e speranza





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