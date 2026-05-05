Un gruppo attivista ha protestato contro la sponsorizzazione del Met Gala da parte di Jeff Bezos, nascondendo bottiglie simili all'urina nel museo e organizzando manifestazioni all'esterno.

Poche ore prima del prestigioso gala del Met, il personale del museo situato sulla Fifth Avenue, teatro della notte scorsa di un raduno di celebrità e personalità facoltose per l'annuale evento del Costume Institute , si è trovato di fronte a una scoperta sconcertante: centinaia di bottiglie contenenti un liquido giallo dall'aspetto simile all'urina, abilmente nascoste in diverse aree delle gallerie, in prossimità di opere d'arte di inestimabile valore.

Questa azione sembra essere l'ultima espressione di protesta da parte del gruppo politico britannico Everyone Hates Elondopo, che aveva già attirato l'attenzione con una campagna di affissioni che aveva letteralmente tappezzato l'Upper East Side, manifestando il proprio dissenso nei confronti della sponsorizzazione dell'evento da parte di Jeff Bezos. Il magnate di Amazon e la sua consorte figurano tra i membri onorari del gala, che in questa edizione ha generato un'impressionante raccolta fondi di 42 milioni di dollari a beneficio delle casse del Costume Institute.

Tuttavia, ad accompagnare la solennità del 2024, si è verificata un'ulteriore forma di protesta, che si è svolta all'esterno del museo. Un gruppo di attivisti ha posizionato sulla Fifth Avenue numerose bottiglie di plastica vuote, invitando i passanti a utilizzarle per urinare, accompagnando l'azione con un cartellone provocatorio: Questa è la toilette per VIP del Met Gala. Installata in onore di Jeff Bezos.

Tale messaggio intende richiamare l'attenzione sulle precarie condizioni di lavoro all'interno di Amazon, dove, in situazioni estreme, alcuni dipendenti di magazzino e autisti hanno ammesso di essere stati costretti a urinare in bottiglie al fine di rispettare i rigidi tempi imposti dall'azienda. Le manifestazioni hanno proseguito per l'intero fine settimana, durante il quale diversi attivisti hanno proiettato video su vari edifici di New York, tra cui l'abitazione di Bezos situata nei pressi di Madison Square Park.

Una delle proiezioni mostrava l'immagine di Bezos colto in una risata, accompagnata dallo slogan: Se puoi comprare il Met Gala, puoi pagare più tasse. Questa azione fa seguito all'inchiesta condotta da ProPublica, che ha rivelato come, per un periodo di diversi anni, Bezos non abbia versato alcuna imposta federale sul reddito.

I manifestanti hanno inoltre esposto cartelli all'esterno dell'evento, recanti slogan come Tassate i ricchi e Con i miliardari al potere, il Presidente degli Stati Uniti è un pedofilo, uno stupratore e un traditore. In questo contesto teso, Bezos ha scelto di non partecipare alla sfilata delle star sulla celebre scalinata del gala, sebbene la moglie, Lauren Sánchez, abbia fatto la sua comparsa in pubblico.

Nel mese precedente, il National Labor Relations Board ha emesso un ordine formale ad Amazon, intimandole di riconoscere e avviare una negoziazione con il sindacato dei dipendenti, ponendo fine a anni di battaglie legali. L'intera vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità sociale delle grandi aziende e sull'impatto delle disuguaglianze economiche sulla società contemporanea.

La scelta di Everyone Hates Elondopo di colpire un evento di tale risonanza mediatica dimostra la volontà di portare all'attenzione del pubblico temi cruciali come l'evasione fiscale, le condizioni di lavoro precarie e il potere dei miliardari. La reazione del pubblico e dei media è stata variegata, con alcuni che hanno condannato le azioni degli attivisti come eccessive e irrispettose, mentre altri hanno espresso sostegno alle loro rivendicazioni, sottolineando la necessità di un cambiamento radicale nel sistema economico e politico.

La protesta ha sicuramente contribuito a polarizzare il dibattito pubblico e a sollevare questioni scomode che richiedono una seria riflessione. L'assenza di Bezos dalla scalinata del Met Gala, sebbene non confermata ufficialmente, potrebbe essere interpretata come un tentativo di evitare ulteriori polemiche e di proteggere la propria immagine pubblica.

Tuttavia, la moglie Sánchez, partecipando all'evento, ha inviato un segnale di continuità e di sfida nei confronti dei manifestanti. La vicenda del Met Gala e delle proteste correlate rappresenta un esempio emblematico delle tensioni sociali e politiche che caratterizzano la nostra epoca, in cui la lotta per la giustizia sociale e l'equità economica assume forme sempre più creative e audaci.

La decisione del National Labor Relations Board di ordinare ad Amazon di negoziare con il sindacato dei dipendenti rappresenta una vittoria significativa per i lavoratori e un passo importante verso la tutela dei loro diritti. Resta da vedere se questa decisione avrà un impatto concreto sulle condizioni di lavoro all'interno dell'azienda e se aprirà la strada a ulteriori conquiste per i lavoratori del settore





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