Protesta alla Sapienza: falò su cartellone di Salvini. Gli studenti: 'Respingiamo guerra, razzismo e sfruttamento'

Durante un'iniziativa dell'organizzazione studentesca Cambiare Rotta, un cartellone con l'immagine del vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini è stato dato alle fiamme a Roma, in piazza dell'Università La Sapienza. La protesta anticipa la manifestazione del 13 giugno contro il corteo per la Remigrazione, con gli studenti che annunciano la loro mobilitazione al fianco di seconde generazioni, occupanti e lavoratori, per rivendicare salario, reddito, casa e diritti. Solidarietà a Salvini dal governo.

Il Disclosure Day ha visto un'intervista a Steven Spielberg in cui il regista ha sottolineato che alla base di un grande film d'azione c'è sempre l'empatia, definendola il vero superpotere di cui abbiamo bisogno.

Nel frattempo, a Roma, nella piazza dell'Università La Sapienza, si è verificato un atto di protesta: un cartellone con la foto del ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio è stato dato alle fiamme durante un'iniziativa promossa dall'organizzazione studentesca Cambiare Rotta. L'atto è avvenuto in vista della manifestazione del 13 giugno, prevista sempre nella capitale, contro il corteo per la Remigrazione.

Gli studenti hanno spiegato che il gesto è un segnale chiaro: il 13 giugno scenderanno in piazza al fianco dei ragazzi di seconda generazione, degli occupanti, dei lavoratori e delle lavoratrici, per protestare contro le politiche razziste e securitarie del ministro Salvini, ritenuto responsabile di togliere un futuro. In piazza sfileranno anche i cortei per la remigrazione e pro vita, ma gli studenti ribadiscono la volontà di respingerli con la parola d'ordine 'Respingiamoli', affermando che l'unica sicurezza per i cittadini sono salario, reddito, casa, diritti e dignità.

Durante la protesta odierna è stato srotolato uno striscione dal tetto di uno degli edifici dell'ateneo con la scritta 'Respingiamo guerra, razzismo e sfruttamento', che annuncia la mobilitazione per il 13 giugno. La notizia ha ricevuto messaggi di solidarietà a Salvini da parte degli altri ministri del governo Meloni, tra cui Piantedosi e Tajani





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