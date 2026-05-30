Migliaia di residenti locali hanno chiuso l'autostrada austriaca del Brennero per protestare contro l'eccesso di traffico e l'inquinamento nella zona. La protesta è stata guidata da Karl Muehlsteiger, sindaco di Gries am Brenner, e ha ricevuto il sostegno di molti residenti locali.

Migliaia di residenti locali hanno chiuso sabato l'autostrada austriaca del Brennero, un corridoio vitale da nord a sud attraverso le Alpi tra la Germania e l' Italia , per protestare contro i camion e i turisti che intasano perennemente le loro strade.

La protesta è stata guidata da Karl Muehlsteiger, sindaco di Gries am Brenner, una delle città all'ombra dell'arteria che serpeggia attraverso la stretta e ripida valle del Wipp su gigantesche palafitte di cemento. Il problema dell'eccesso di traffico e dell'inquinamento nella valle, che conduce al Brennero, è stato per decenni fonte di tensione tra Austria e Germania. Le autorità locali dello Stato austriaco del Tirolo hanno introdotto varie misure per arginare il flusso, suscitando spesso urla di protesta oltre confine.

La protesta ha avuto luogo sabato 30 maggio 2026, quando migliaia di persone si sono riunite sull'autostrada per bloccarla simbolicamente. Le autorità hanno chiuso la strada provinciale che corre da una città all'altra accanto all'autostrada, lasciando solo ai cittadini e al traffico locale l'accesso alla zona. In Italia, un sospetto incendio doloso alle centraline elettriche ha interrotto nella notte il traffico ferroviario tra Peri e Dolce, vicino a Verona, sulla linea Verona Porta Nuova-Brennero.

Gli inquirenti stanno indagando su possibili collegamenti con gruppi ambientalisti radicali o anarco-insurrezionalisti. La protesta ha ricevuto il sostegno di molti residenti locali, che hanno manifestato contro l'eccesso di traffico e l'inquinamento nella zona. La polizia ha cercato di mantenere l'ordine e di prevenire eventuali disordini, ma la protesta è stata in gran parte pacifica. La protesta ha anche ricevuto l'attenzione dei media nazionali, che hanno seguito i fatti e hanno riportato le notizie della protesta.

La protesta è stata un momento importante per la comunità locale, che ha manifestato contro l'eccesso di traffico e l'inquinamento nella zona. La protesta ha anche sollevato la questione dell'importanza di proteggere l'ambiente e di prevenire l'inquinamento nella zona





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