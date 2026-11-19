Nuova indagine rivela il crescente distacco degli under 18 italiani dagli adulti. La paura del futuro e la mancanza di prospettive guidano le mobilitazioni sociali recenti.

Un messaggio profondo e urgente emerge dal panorama sociale italiano, evidenziando come i giovani abbiano scelto di abbassare l'attenzione sugli smartphone per alzare la voce nella piazza. I ragazzi, definiti come la generazione che ha vissuto l'isolamento forzato del 2020 con la didattica a distanza, stanno dimostrando una crescente consapevolezza dei rischi legati all'esclusione sociale. Nonostante la connessione digitale costante, avvertono sempre più spesso la possibilità di essere tagliati fuori dal tessuto civile ed economico del Paese.

La Crisi di Comunicazone Con Gli Adulti

L'incomunicabilità tra le generazioni rappresenta il nodo centrale della crisi attuale, come evidenziato dai dati raccolti dall'indagine condotta dall'Istituto. Nel corso degli ultimi dodici mesi, il senso di incomprensione percepito dagli adolescenti verso il mondo adulto è aumentato drasticamente di nove punti percentuali. I giovani accusano gli adulti di una scarsa propensione al dialogo effettivo e di una distanza culturale che impedisce una reale comprensione delle loro istanze.

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Nonostante questa rottura comunicativa, i ragazzi mostrano una maggiore apertura verso l'esterno, utilizzando le piazze come strumento per esprimere disagio e problemi strutturali. La richiesta principale non è dettata da semplice ribellione, ma dalla necessità di essere ascoltati senza ricevere giudizi prefabbricati. Questo atteggiamento segna un passaggio decisivo dalla passività digitale all'azione politica sociale diretta.

Le Cause Profonde Delle Manifestazioni

Le ragioni che spingono gli under diciotto a organizzarsi in grandi cortei di protesta sono legate prevalentemente a problemi di precarietà sociale. Secondo i dati, il cinquantasei per cento dei giovani identifica la scuola e l'istruzione come le aree critiche principali, mentre il settantacinque per cento cita la mancanza di prospettive future come il motore principale del malcontento. La politica e le istituzioni tradizionali vengono vissute con forte insofferenza.

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Altri fattori determinanti includono la limitazione delle attività sportive e la difficoltà nel trovare occupazione. La situazione sanitaria contribuisce ulteriormente all'ansia collettiva, poiché i giovani temono un sistema sanitario al collasso incapace di garantire cure adeguate. Questa preoccupazione per la salute supera persino l'importanza attribuita alla bellezza fisica o alla ricchezza economica, elementi che registrano valori molto più bassi nelle classifiche delle priorità giovanili.

Percezione Della Sicurezza E Disuguaglianze Geografiche

La percezione della sicurezza varia notevolmente in base alla collocazione geografica e al contesto urbano. I minori che vivono al Nord temono di essere aggrediti nel sessantacinque per cento dei casi se risiedono in quartieri difficili o periferie, una quota che scende al quarantuno per cento nelle stesse aree del Sud e delle Isole. Questo dato contraddice le narrazioni politiche che enfatizzano episodi di violenza o baby gang come fenomeni sempre più frequenti.

Infatti, il sessantaquattro per cento degli under diciotto considera tali episodi inesistenti o occasionali, mentre solo il ventisette per cento li ritiene in costante aumento. Le molestie e il bullismo preoccupano meno della metà della platea, con un picco del sessanta per cento tra le ragazze. Nonostante questo, il timore dell'insicurezza rimane un fattore significativo che condiziona la vita quotidiana e la possibilità di vivere gli spazi pubblici con serenità.

Priorità Personali E Il Futuro Da Costruire

Se dovessero avere il potere di migliorare la propria zona di residenza, i giovani ripartirebbero dai fondamentali della vivibilità urbana e dei servizi di base. Le loro priorità personali riflettono un forte ancoraggio ai rapporti interpersonali: la famiglia è indicata come importante dall'ottantadue per cento, seguita dalle amicizie e dal benessere interiore al settantaquattro per cento. L'amore romantico arriva solo dopo, indicando una maturazione emotiva orientata alla stabilità.

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L'ex sottosegretario Rossi-Doria sottolinea come il messaggio inviato da questa generazione sia fortissimo e già supportato da dati sulla deprivazione di servizi in molti territori. La capacità di riconoscere i problemi strutturali e di cercare attivamente soluzioni attraverso la partecipazione civile rappresenta una svolta significativa. I ragazzi stanno dimostrando di voler essere parte attiva nel costruire un futuro diverso, lontano dalle logiche esclusive e dalla disuguaglianza di accesso alle risorse.