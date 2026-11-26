Studenti dell'istituto Plinio chiudono la scuola con larve per sicurezza. Richiesta inagibilità e incontro con Daniele Parrucci.

La comunità scolastica dell'istituto Plinio si è trovata improvvisamente al centro di una drammatica protesta organizzata direttamente dagli studenti. L'evento si è verificato ieri mattina, mercoledì, quando all'interno dei locali dell'istituto sono stati rinvenuti numerosi vermi e una lettera esplicativa lasciata dagli stessi ragazzi. Questa azione radicale ha portato all'immediata sospensione delle lezioni e ha segnalato un punto di rottura nelle condizioni di sicurezza dell'edificio.

La protesta delle larve nella struttura

Gli studenti hanno rivendicato pubblicamente il gesto di aver posizionato le larve all'interno della scuola come l'unico metodo efficace per forzare la chiusura dell'istituto senza causare danni fisici aggiuntivi alla struttura. La decisione è stata presa in risposta a un incidente verificatosi due giorni prima, che ha accelerato la presa di coscienza collettiva sulla precarietà dell'ambiente scolastico. I ragazzi hanno spiegato di essere stanchi di subire quotidianamente condizioni insicure che mettono a rischio l'incolumità dell'intera comunità scolastica.

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La richiesta di inagibilità ai plessi

Il documento lasciato dagli studenti rivolge un'esplicita richiesta alla dirigenza della scuola: dichiarare inagibili entrambi i plessi fino al completamento delle opere di messa a norma delle irregolarità strutturali esistenti. Gli alunni hanno sottolineato che non viene più garantita la sicurezza all'interno delle strutture da lungo tempo, rendendo ogni entrata un atto di rischio per la salute degli studenti e del personale docente. La lettera afferma chiaramente che la scelta di agire in questo modo è stata dovuta alla costretta necessità di denunciare la situazione.

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Precauzioni per evitare danni alle strutture

Nonostante la natura disruptive della protesta, gli studenti hanno voluto precisare che la loro intenzione non era quella di causare danni permanenti o ulteriori degrado alla già scadente infrastruttura. Per dimostrare questa buona fede, i ragazzi hanno applicato delle strisce di nastro adesivo sul bordo inferiore della porta del bar situato all'interno della scuola. Questo accorgimento ha lo scopo di impedire l'ingresso delle larve all'interno della struttura, evitando così ulteriori danni all'esercizio commerciale che ha già subito disagi significativi.

Il coinvolgimento delle autorità locali

In seguito all'organizzazione del corteo studentesco, gli alunni hanno preso contatto diretto con le istituzioni competenti per garantire una risposta ufficiale alla situazione. Nello specifico, i ragazzi si sono rivolti a Daniele Parrucci, delegato all'Edilizia scolastica della Città metropolitana. Questo contatto segnala il tentativo degli studenti di elevare la questione dal piano della protesta individuale a quello delle responsabilità amministrative, cercando una soluzione istituzionale per i problemi irrisolti.