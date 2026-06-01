Proteste a Nanyuki contro la creazione di una struttura di quarantena per l'Ebola

Centinaia di persone si sono radunate a Nanyuki per protestare contro le mosse degli Stati Uniti di creare una struttura di quarantena per l'Ebola in una base militare.

Centinaia di persone sono scese in strada nella città centrale keniota di Nanyuki lunedì per protestare contro le mosse degli Stati Uniti di creare una struttura di quarantena per l' Ebola in una base militare lì.

La protesta è stata indetta a seguito dell'ordine dell'Alta Corte di sospendere temporaneamente il piano del governo di creare la struttura. La Corte ha ordinato la sospensione temporanea venerdì, dopo che era stata presentata una causa che sosteneva che il sito avrebbe potuto mettere in pericolo la salute pubblica.

I funzionari statunitensi hanno detto che l'unità da 50 posti letto in una base dell'aeronautica militare nella contea di Laikipia servirebbe agli americani che sono stati esposti al virus ma sono ancora asintomatici. Anche il governo del Kenya ha confermato i piani per la creazione della struttura, con il ministro della Salute Aden Duale che ha dichiarato sabato in una dichiarazione che faceva parte di una più ampia spinta per rafforzare i sistemi di risposta alle emergenze.

Nonostante l'ordine del tribunale, diversi aerei militari sono entrati e usciti da Nanyuki alla fine della scorsa settimana e durante il fine settimana, in quello che diplomatici ed esperti hanno detto essere parte dei preparativi in corso da parte degli Stati Uniti per l'unità di quarantena. I manifestanti hanno chiesto di chiudere la struttura per sempre entro martedì 9 giugno.

Patrick Wahome, uno degli organizzatori della protesta, ha detto che vogliono che la struttura di salute sia chiusa per sempre entro martedì 9 giugno. Un proprietario di un caffè, Patrick Maina, ha detto di essere stato costretto a chiudere il suo negozio e ha descritto la situazione come 'molto brutta'. Un aereo militare C-130 di trasporto degli Stati Uniti è atterrato a Nanyuki sabato pomeriggio, secondo il servizio di tracciamento dei voli Flightradar24.

Due residenti di Nanyuki hanno anche riferito di aver visto aerei militari volare verso la base durante il fine settimana, sebbene la Reuters non sia stata in grado di confermare se fossero aerei statunitensi





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