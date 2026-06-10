Proteste a Tirana contro il resort di lusso progettato dal genero di Trump

Migliaia di persone hanno manifestato a Tirana contro il progetto di un resort di lusso ideato da Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump. Il progetto ha suscitato indignazione per la sua posizione vicino a una zona umida protetta e per la mancanza di trasparenza nei piani progettati dagli investitori stranieri. Le proteste sono l'ultima sfida per il Primo Ministro Edi Rama, che molti accusano di non aver sradicato la corruzione diffusa o di non aver fatto abbastanza per migliorare i servizi di base.

Migliaia di persone hanno manifestato a Tirana, la capitale dell' Albania , contro il progetto di un resort di lusso ideato da Jared Kushner , genero del presidente americano Donald Trump .

Il progetto, del valore di circa 5 miliardi di euro, ha suscitato indignazione tra la popolazione per la sua posizione vicino a una zona umida protetta, che ospita fenicotteri, foche e siti di nidificazione delle tartarughe marine. Inoltre, i manifestanti hanno espresso preoccupazione per la mancanza di trasparenza nei piani progettati dagli investitori stranieri. I manifestanti hanno tenuto cartelli con la scritta 'L'Albania non è in vendita' e hanno cantato 'Nuova Albania' davanti all'ufficio del Primo Ministro Edi Rama.

Le proteste sono l'ultima sfida per Rama, che è al potere dal 2013 e che molti accusano di non aver sradicato la corruzione diffusa o di non aver fatto abbastanza per migliorare i servizi di base come l'assistenza sanitaria. Rama ha dichiarato che il progetto sarebbe andato avanti in modo responsabile, ma i manifestanti chiedono maggiore trasparenza e una maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente





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