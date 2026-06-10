Proteste anti-immigrazione a Belfast: notte di violenza dopo l'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato sudanese

A Belfast, proteste violente anti-immigrazione scoppiate dopo il tentato omicidio di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Disordini con incendi e scontri, mentre la premier O'Neill condanna gli attacchi. La polizia indaga, mentre emergono tensioni politiche e sociali.

Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale.

Durissimo il commento della premier Michelle O'Neill che ha parlato di teppisti e delinquenti. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case da codardi disgustosi. A quanto riportano i media britannici, diversi immigrati sono stati protetti dai loro vicini di casa. Un sit-in, organizzato dall'estremista di destra Tommy Robinson, si è tenuto ieri sera anche davanti alla sede del Parlamento a Londra.

Decine di manifestanti hanno dato alle fiamme bidoni della spazzatura, veicoli e un autobus nel centro della città bloccando alcune vie, dopo l'accoltellamento brutale di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese, ripreso in un video shock che ha fatto il giro dei media e dei social. La polizia dell'Irlanda del Nord (Psni) è intervenuta in forze per fermare le proteste violente alimentate dagli appelli diffusi online da gruppi di cosiddetti patrioti legati all'ultradestra: un post dell'estremista Tommy Robinson è stato rilanciato su X da Elon Musk, con tanto di messaggio per infiammare la tensione: Solo protestando ripetutamente e a gran voce ci potrà essere un cambiamento!.

Il fatto scatenante è stata l'incriminazione per tentato omicidio dell'aggressore trentenne, che aveva ottenuto l'asilo sotto il precedente governo conservatore dopo essere arrivato a Belfast via Dublino nel febbraio 2023. Si sono quindi rivelati inutili gli appelli alla calma lanciati dall'esecutivo laburista di Keir Starmer e dalle autorità locali. La vittima è rimasta gravemente ferita con significative lesioni al volo, al collo e alla schiena nell'aggressione avvenuta ieri sera nella zona di Kinnaird Avenue, nel nord di Belfast.

Nel filmato circolato online si vede l'assalitore immobilizzare il quarantenne a terra e colpirlo ripetutamente con un coltello, in quello che il Daily Telegraph ha definito come un presunto tentativo di decapitazione, prima che alcuni passanti intervenissero per fermarlo. Uno di questi si vede brandire un bastone da hurling, il tradizionale sport irlandese.

La polizia ha dichiarato che nulla fa pensare a un attacco terroristico, mentre ha preso piede l'ipotesi di un raptus per il trentenne, che domani deve comparire davanti alla Belfast Magistrates' Court. Sul fatto era intervenuto il premier Starmer, che aveva parlato di aggressione ripugnante, invocando la tolleranza zero per episodi di violenza come questi nelle strade del Regno Unito.

Mentre il ministro per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn, alla Camera dei Comuni aveva chiesto di evitare manifestazioni di protesta violente, per scongiurare ulteriori ripercussioni negative sulle comunità locali. Fin da subito c'è stato uno scontro politico, con Nigel Farage, leader del trumpiano Reform Uk, che aveva alimentato le tensioni invocando di rivelare l'identità e lo status migratorio dell'aggressore, oltre a sostenere che il pubblico deve conoscere la verità, col suo partito arrivato a chiedere un bando all'ingresso per tutti i cittadini sudanesi senza distinzioni.

Esattamente un anno fa c'erano stati altri disordini anti-migranti in Irlanda del Nord sfociati in una sorta di caccia ai romeni (oltre che in scontri con la polizia) sulla scia dell'arresto di due adolescenti di origine straniera accusati del tentato stupro di una ragazza. E di recente il Regno è stato scosso dalle tensioni e dagli scontri per il caso di Henry Nowak: il 18enne accoltellato a morte il 3 dicembre scorso in una strada di Southampton da un giovane britannico di radici indiane sikh, Vickrum Digwa, e ammanettato poi agonizzante dai primi due agenti intervenuti sul posto, lasciatisi inizialmente convincere dall'assassino che la vittima fosse un aggressore razzista.

Cresce così il senso di insicurezza in tutto il Paese, col caso di Talay Riley, cantautore 35enne vincitore di un Grammy e autore di brani per star del calibro di Dua Lipa e Britney Spears, ucciso a coltellate nei giorni scorsi in un giardino di Londra





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