Proteste contro la costruzione nel Parco Nazionale di Nairobi: arrestato l'ex capo della giustizia

La polizia del Kenya ha disperso i manifestanti che protestavano contro il progetto di costruzione su parte del Parco Nazionale di Nairobi, arrestando l'ex capo della giustizia, David Maraga, e altri attivisti ambientalisti. Il Kenya Wildlife Service ha difeso il progetto, ma i manifestanti temono per la sicurezza del parco e della sua fauna selvatica.

La polizia del Kenya ha sparato gas lacrimogeni e arrestato l'ex capo della giustizia, David Maraga, e altri attivisti ambientalisti durante una protesta contro il progetto di costruzione su parte del Parco Nazionale di Nairobi.

Il Kenya Wildlife Service ha difeso il progetto, affermando che amplierà un orfanotrofio per animali nel sito, ma i manifestanti sostengono che i piani, che comprendono un parcheggio per oltre 1.000 veicoli, invaderanno una delle aree protette più famose del Kenya. Il parco si trova a soli 10 km dal quartiere centrale degli affari di Nairobi e ospita rinoceronti, leoni, bufali e leopardi. Gli attivisti temono per la sicurezza del parco e della sua fauna selvatica





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