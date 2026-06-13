Proteste e manifestazioni in Italia e nel mondo

Migliaia di persone si sono radunate in diverse città per protestare contro il razzismo e la discriminazione. Roberto Vannacci ha aperto la prima assemblea nazionale di Futuro nazionale a Roma, dichiarando orgogliosamente di rappresentare lo scarto e la feccia della società.

Roberto Vannacci ha aperto la prima assemblea nazionale di Futuro nazionale a Roma, dichiarando orgogliosamente di rappresentare lo scarto e la feccia della società. Mentre migliaia di persone si sono radunate a Belfast per una manifestazione contro il razzismo, organizzata dopo due notti di disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato sudanese.

In contemporanea, due cortei hanno preso il via a Roma, uno organizzato da studenti e l'altro da gruppi ultradestra. Altre notizie di proteste si sono verificate a Washington, dove operai hanno rimosso il nome del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla facciata del Kennedy Center





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