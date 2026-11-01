Proteste Gen Z in Germania: Scontri a Francoforte e richieste di educazione

Tens of thousands of Germans protest for education and lower costs. Violent incidents occur in Frankfurt as Gen Z regelt demands policy changes.

In numerosi centri urbani della Germania, tra cui Francoforte, Berlino e Monaco, si sono svolte sabato scontri e saccheggi dopo che decine di migliaia di manifestanti hanno occupato le strade per chiedere un migliore sistema educativo e costi della vita più contenuti. Il movimento giovanile Gen Z regelt, che si traduce come la Generazione Z prende in mano la situazione, ha organizzato le proteste in 34 città diverse, segnando un momento cruciale di dissenso pubblico nel paese europeo.

Tensioni a Francoforte e danni agli esercizi commerciali

A Francoforte, il principale hub finanziario della Germania, la situazione è degenerata in violenza quando alcuni manifestanti mascherati hanno saccheggiato negozi e danneggiato proprietà. Almeno due negozi sono stati colpiti dai saccheggiatori, mentre altri subivano danni significativi alle strutture, costringendo la polizia locale a intervenire con forza per ristabilire lordine. I lavoratori hanno provveduto a barricare le gioiellerie con assi di legno per proteggere i beni dalla furia dei disordini, un segno tangibile della tensione che pervadeva la città nei giorni che hanno preceduto gli eventi.

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La polizia di Francoforte ha dichiarato sui social media che i disturbi violenti stavano continuando, segnalando finestre rotte in diversi negozi nel centro della città. Si sono verificati anche lanci di bottiglie Molotov contro i servizi di emergenza, un atto che ha spinto le autorità a esortare tutti gli spettatori a evitare il centro o a lasciare immediatamente larea. La presenza di gruppi estremisti ha complicato ulteriormente le operazioni di controllo dellordine pubblico in una delle più importanti città economiche del continente.

Partecipazione e richieste del movimento giovanile

Le cifre ufficiali rilasciate nel pomeriggio di sabato hanno suggerito che la partecipazione sia stata inferiore alle 182.000 persone inizialmente previste dagli organizzatori. Le polizie di Francoforte, Monaco e Berlino hanno riportato la presenza di fino a 18.000 manifestanti, circa la metà rispetto alle 36.000 stimate sul sito web degli organizzatori. Nonostante il numero inferiore alle attese, le autorità tedesche hanno riconosciuto che le manifestazioni del sabato, che coincidevano con le festività di Halloween, sono state in larga misura pacifiche, ma hanno espresso preoccupazione per i tentativi di gruppi estremisti di sfruttare il movimento per fini diversi.

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Lina Friedrich, portavoce del movimento Gen Z regelt, ha dichiarato a Berlino sabato che il gruppo era presente per combattere per la pace e la libertà, piuttosto che per la guerra e la coercizione. Ha emphasized che ciò che contava di più per i manifestanti era un migliore supporto per i sistemi sanitari e educativi. Il gruppo si oppone al servizio militare obbligatorio e sostiene una distribuzione più equa del carico sociale ed economico sui cittadini, riflettendo le preoccupazioni di molti giovani tedeschi che lottano con i costi in aumento e lincertezza economica.

Contesto europeo e divisioni interne

Le proteste tedesche si inseriscono in una vasta onda di dimostrazioni guidate dalla Generazione Z in tutta Europa questanno. In Serbia, lattivismo guidato dagli studenti ha contribuito a far cadere il leader di lungo corso del paese alle urne, mentre in Francia le proteste sono precipitate in saccheggi e rivolte. In Germania, le autorità federali hanno segnalato che alcune parti della scena estremista di sinistra e gruppi collegati a movimenti estremisti stranieri hanno unito gli sforzi per mobilitare supporto, una dinamica che ha allarmato i funzionari governativi. Roman Poseck, ministro dellinterno dello stato dellAssia, che include Francoforte, ha menzionato le immagini di Francia come monito, citando saccheggi, case incendiate e attacchi contro gli agenti di polizia.

Nonostante il consenso generale su alcune questioni, ci sono state divisioni allinterno del movimento. Lorganizzazione nazionale ombrello degli studenti delle scuole tedesche, la BSK, si è distanziata dalliniziativa e prevede di tenere una giornata di protesta separata il 20 novembre. Questo distacco suggerisce che non tutti gli studenti o le organizzazioni giovanili si riconoscono pienamente nelle strategie o nelle richieste specifiche di Gen Z regelt, creando una frattura nel fronte del dissenso educativo. La diversità di opinioni allinterno delle organizzazioni studentesche riflette la complessità del movimento e la necessità di una representatione più ampia.

Sfide economiche e pressione sul futuro

La Germania, che sta lottando per ravvivare la crescita economica, affronta pressioni crescenti sui sistemi di pensionamento e sui servizi pubblici man mano che i baby boomers si ritirano e la popolazione in età di lavorare si restringe. I giovani manifestanti hanno espresso frustrazione per la mancanza di risposta del governo alle loro preoccupazioni, accusando il cancelliere Friedrich Merz di continuare a effettuare tagli e aggiungere ulteriori oneri alla popolazione giovanile. Steve, un giovane di 18 anni che avrebbe dovuto parlare a un comizio a Monaco, ha affrontato direttamente il cancelliere, evidenziando come le politiche attuali non tengano conto delle realtà vissute dalla nuova generazione.

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Sean Baker, uno studente della Università Tecnica di Berlino, ha dichiarato che avrebbe partecipato alle proteste sabato per attirare lattenzione sulle cattive condizioni degli edifici del campus. Ha descritto le aule come se fossero edifici abbandonati, sottolineando lironia di essere costretti a studiare regolarmente in ambienti così degradata. Questa testimonianza personale evidenzia le condizioni materiali che i giovani affrontano quotidianamente, aggiungendo un livello di urgenza alle loro richieste di investimenti nel settore educativo e infrastrutturale. La combinazione di fattori economici, sociali e politici continua a definire il panorama del dissenso giovanile in Germania.