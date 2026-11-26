Attivisti e cittadini bloccano i data center per l'IA in Europa. L'Italia elabora una strategia nazionale per gestire consumi energetici e impatto ambientale delle infrastrutture digitali.

Le proteste contro la costruzione di nuovi data center per l' intelligenza artificiale non conoscono confini continentali. Dal Nord America all'Asia, passando per l'Australia e l'Africa, gruppi di attivisti e cittadini si uniscono per rallentare la realizzazione di queste enormi infrastrutture. L'obiettivo principale è impedire che vengano eretti i colossi progettati per addestrare, eseguire e distribuire modelli e applicazioni di AI su larga scala, un fenomeno che sta trasformando il panorama energetico e sociale globale.

Impatto ambientale e consumo energetico

Il fenomeno è talmente ampio e denso di implicazioni da non poter essere Liquidato come una semplice reazione NIMBY. Le preoccupazioni dei cittadini sono trasversali e riguardano l'ambiente, la salute pubblica, l'accesso alle risorse naturali e l'impatto sulle bollette dell'elettricità. Inoltre, esiste una dimensione psicologica: questi colossi sono percepiti come la manifestazione fisica di un'intelligenza artificiale vista spesso come una minaccia o come causa di distruzione di posti di lavoro.

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Non esiste un censimento univoco che separi i data center per l'IA da quelli cloud tradizionali, poiché molte strutture vengono aggiornate. Nel mondo si contano quasi 13.400 data center complessivi, di cui oltre 1.100 sono grandi strutture hyperscale. Circa 5.000 si trovano negli Stati Uniti, mentre nell'Unione Europea il numero sale a quasi 2.800.

Situazione italiana e strategia nazionale

In Italia, il Politecnico di Milano stima la presenza di 262 data center, di cui 118 in Lombardia. Regioni come la Puglia e la Sicilia stanno diventando sempre più appetibili per gli investitori. La rete Stop Data Center coordina decine di comitati locali, concentrati soprattutto nell'hinterland milanese, che contestano l'alta densità di nuovi progetti su terreni agricoli e il conseguente consumo di suolo.

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Giancarlo Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, ha dichiarato di essere preoccupato dall'affastellamento delle richieste di nuove costruzioni. Il governo sta lavorando a una strategia nazionale, attesa per i prossimi mesi, che classifierà i data center in base al tipo di servizio fornito. È fondamentale distinguere tra consumi di 100 megawatt per servizi non strategici e quelli legati a sicurezza, sanità e cybersecurity.

Mobilitazione europea e casi nazionali

Oltre 100 organizzazioni in 15 Paesi europei hanno coordinato giornate di azione nell'ambito della campagna Stop Dirty Data Centres, chiedendo una moratoria sulle nuove maxi-strutture. I fronti più caldi includono Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Irlanda, Grecia, Francia, Regno Unito, Finlandia e Danimarca. Le proteste sono diffuse e organizzate a livello transnazionale.

In Spagna, grandi proteste hanno interessato Aragona, Castiglia, Paesi Baschi e Andalusia. I comitati locali contestano i mega-progetti di Amazon e Microsoft in regioni già colpite da grave siccità. In Olanda, centinaia di attivisti hanno occupato un cantiere di Microsoft ad Amsterdam per denunciare l'impatto idrico ed energetico. In Irlanda, i data center assorbono oltre un quinto dell'intera elettricità nazionale, causando tensioni sulla rete e blocchi agli allacci.

Sfide legali e prossimi passi

Anche in Grecia è esplosa una forte opposizione locale contro il boom dei data center. Il governo di Atene punta a trasformare il Paese in un hub digitale del Sud-Est europeo, attirando colossi come Microsoft, ma incontra resistenza a Spata e Christoupoli. Un gruppo di residenti ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per bloccare i permessi; l'udienza è fissata per febbraio 2027. Il Portogallo, guidato dal collettivo Climáximo, è diventato uno dei paesi più attivi nelle proteste europee.