Migliaia di studenti manifestano a Tirana contro il governo di Edi Rama. Violente scontri, feriti e richieste di dimissioni per corruzione e crisi economica.

Il 29 novembre 2026, migliaia di albanesi si sono riversati nelle strade della capitale Tirana, dando vita a una delle manifestazioni antigovernative più violente degli ultimi tempi. I manifestanti, in larga parte studenti, hanno lanciato pietre e petardi contro le forze dell'ordine mentre gridavano il nome del primo ministro Edi Rama chiedendone apertamente le dimissioni. Questa ondata di disordini segna la seconda giornata consecutiva di proteste studentesche organizzate e rappresenta un'escalation critica nella crisi politica nazionale.

La risposta poliziesca e il bilancio delle vittime

Le autorità hanno risposto alla rabbia popolare dispiegando un massiccio dispositivo di sicurezza. La polizia ha fatto largo uso di gas lacrimogeni, idranti ad alta pressione e proiettili di gomma per disperdere la folla e tentare di contenere l'assalto agli edifici istituzionali. Le operazioni di contenimento sono state particolarmente dure, lasciando un pesante bilancio di feriti tra i civili.

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I funzionari sanitari hanno confermato che dodici persone sono rimaste ferite domenica. A questo numero si aggiungono le oltre sessanta vittime dei disordini avvenuti nel giorno precedente, sabato. La maggior parte di questi feriti ha riportato traumi causati specificamente dai proiettili di gomma lanciati dalle forze dell'ordine, un dettaglio che ha ulteriormente alimentato il risentimento dei manifestanti e le polemiche sull'uso sproporzionato della forza.

Radici della rabbia: corruzione, lavoro e istruzione

Il malcontento che ha portato le piazze a riempirsi non è improvviso, ma affonda le sue radici nella profonda insoddisfazione verso la gestione del paese da parte del governo. I manifestanti hanno espresso con forza la loro frustrazione per ciò che percepiscono come una corruzione endemica all'interno delle istituzioni statali. Questa percezione è aggravata dalla persistente mancanza di opportunità lavorative per i giovani e dagli standard educativi giudicati inadeguati e obsoleti.

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Le tensioni avevano già portato l'Albania a sperimentare proteste diffuse a partire da metà ottobre, espandendosi progressivamente da Tirana verso altre città del paese. I disordini si sono spesso trasformati in atti di vandalismo su larga scala, con gruppi di manifestanti che hanno dato fuoco a edifici governativi e a sedi bancarie. In altre occasioni, i dimostranti hanno fracassato le vetrine dei negozi e strappato le pietre del selciato per usarle come proiettili contro la polizia, innescando un ciclo di violenza urbana.

Provocazioni contro il governo e accuse di tradimento

Dopo una breve tregua nelle scorse settimane, le tensioni sono nuovamente esplose con violenza il sabato scorso. Gruppi di manifestanti, con il volto coperto da maschere per nascondere le identità, hanno lanciato pietre contro un importante edificio governativo. I dimostranti hanno anche tentato di raggiungere l'ufficio personale del primo ministro Edi Rama, ma sono stati fermati e respinti con la forza dalle linee della polizia schierate per la difesa della sede istituzionale.

L'atmosfera politica è ulteriormente tesa dalle accuse dirette rivolte al capo del governo. Le riprese video della giornata domenicale, documentate daReuters, hanno mostrato un gruppo di attivisti che srotolava un grande striscione con scritte in caratteri cubitali. Sul cartello era scritto in modo esplicito: "Rama è traditore, cocaina, signore della droga, balcanico". Queste accuse denunciano direttamente il ruolo del premier nei presunti traffici illegali e nella complicità con le organizzazioni criminali.

Posizione del governo e prospettive economiche

Il governo di Edi Rama nega categoricamente ogni accusa di corruzione e ha invitato i cittadini a un dialogo costruttivo per ascoltare le loro richieste specifiche. Per tentare di calmare gli animi e migliorare le condizioni di vita, l'amministrazione ha annunciato l'adozione di nuove misure economiche. Tra queste spiccano la riduzione del prezzo del carburante e l'aumento dei fondi destinati all'assistenza economica per le famiglie più povere, con l'obiettivo di mitigare l'impatto dell'inflazione e del costo della vita.

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La situazione attuale rappresenta la sfida più grande per Edi Rama, che guida l'Albania dal 2013 e ha riconfermato la sua posizione con un quarto mandato vittoria elettorale lo scorso anno. I disordini attuali sono la diretta conseguenza di mesi di proteste estive, inizialmente più pacifiche, contro un controverso progetto di sviluppo di un resort di lusso sulla costa. Questo progetto era sostenuto da Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e ha creato un precedente di tensioni geopolitiche interne.

Corruzione e l'obiettivo dell'integrazione europea

Oltre alle questioni interne, l'Albania deve fare i conti con una reputazione internazionale compromessa da decenni di scandali di corruzione. Gli analisti politici e gli esperti internazionali indicano spesso il paese come un hub strategico per le bande criminali. Queste organizzazioni operano per riciclare denaro sporco proveniente da traffici illeciti, in particolare il commercio di droga e di armi, minando la stabilità economica e la fiducia internazionale.

Nonostante le accuse pesanti riportate nei manifesti, Edi Rama ha dichiarato pubblicamente che il suo governo sta combattendo la corruzione con un impegno senza precedenti nella storia recente del paese. Questa battaglia interna si inserisce in un contesto geopolitico più ampio, poiché l'Albania sta guidando un gruppo di paesi balcanici nella richiesta di adesione all'Unione Europea. L'obiettivo nazionale è ambizioso e prevede l'ingresso formale nell'UE entro l'anno 2030.