Migliaia di cittadini hanno manifestato a Zagabria per la morte di Kristian Josip Peris in una clinica psichiatrica, richiedendo giustizia e nuove norme per le cure.

Si è svolta una massiccia manifestazione sabato sera, 21 novembre 2026, nel cuore di Zagabria per condannare pubblicamente la tragica scomparsa di Kristian Josip Peris, un giovane di 32 anni deceduto durante un ricovero nella clinica psichiatrica St. Ivan Jankomir. La protesta, caratterizzata da una forte emotività popolare, ha unito migliaia di cittadini che chiedevano conto delle responsabilità istituzionali e mediche per quanto accaduto, chiedendo al contempo riforme urgenti per la regolamentazione delle terapie ospedaliere in tutta la nazione.

Dettagli del Caso e Dinamiche Ospedaliere

Le indagini hanno rivelato circostanze drammatiche legate alla morte di Kristian Josip Peris, ex atleta e allenatore sportivo, avvenuto il 21 ottobre 2026, esattamente un mese prima dell'inizio delle proteste. Secondo quanto affermato da Leon Zrnic, avvocato incaricato di tutelare gli interessi della famiglia del defunto, la dinamica dei fatti emerge da riprese video di sorveglianza rese pubbliche dai media locali, le quali mostrerebbero episodi di violenza fisica grave.

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L'atto legale sottolinea che il paziente, dopo aver richiesto assistenza alla struttura sanitaria di Jankomir, è deceduto a seguito di un intervento illegale che ha comportato l'uso di violenza fisica estrema. Le immagini mostrerebbero specifici atti di aggressione, tra cui la percussione e la strangolazione, che hanno provocato gravi lesioni fisiche al corpo del giovane, comprese costole rotte, configurando un quadro di maltrattamento che ha portato direttamente alla perdita della vita.

La pubblicazione di questi materiali audiovisivi ha agito da catalizzatore principale per l'indignazione nazionale, trasformando una tragedia personale in un evento di rilevanza pubblica che ha costretto le istituzioni a rispondere alle preoccupazioni della cittadinanza sulla sicurezza dei reparti psichiatrici e sulla protezione dei diritti dei pazienti vulnerabili ricoverati per cure.

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Posizioni delle Parti e Reazione Sociale

La risposta della cittadinanza è stata immediata e diffusa, con un'affluenza significativa registrata in piazza Ban Jelacic a Zagabria, dove i manifestanti si sono riuniti tenendo in mano candele e cuscini bianchi come simboli di lutto e richiesta di pace per il defunto. La presenza di queste persone evidenzia la profondità del trauma sociale causato dalla vicenda e la forte richiesta di trasparenza da parte della società croata nei confronti del sistema sanitario nazionale.

Non solo la capitale ha partecipato alle azioni di protesta, ma anche la città costiera di Rijeka ha visto radunarsi circa 1.000 persone per una marcia simile, dimostrando che l'indignazione per la morte di Kristian Josip Peris ha oltrepassato i confini della capitale, raggiungendo altre importanti aree urbane del paese e creando un fronte unito contro la mancanza di controlli nelle strutture mediche.

Testimonianze dirette dei partecipanti al raduno di Zagabria hanno confermato lo shock generale provato dalla popolazione. Mirna Strugar, presente alla manifestazione, ha espresso il suo sgomento nel constatare la brutalità dei gesti ripresi dalle telecamere, definendo l'accaduto come un atto di malvagità inaccettabile e esprimendo il desiderio universale che simili violenze non possano mai più verificarsi all'interno degli ospedali.

Impatto Reale e Sviluppi Successivi

A fronte di questa pressione pubblica, le autorità croate hanno avviato un rigoroso processo giudiziario contro il personale sanitario coinvolto. Diversi dipendenti dell'ospedale sono stati arrestati e collocati sotto indagine, con un focus specifico su quattro tecnici sanitari accusati di omicidio aggravato ai danni di una persona vulnerabile, reato che riflette la gravità della situazione in cui versava il paziente al momento della morte.

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Il Ministero della Salute e le procure hanno ampliato ulteriormente le indagini, estendendo l'attenzione ad altri membri del personale presente durante l'incidente mortale. Questa mossa indica che l'analisi non si limiterà ai soli esecutori materiali degli atti violenti, ma cercherà di ricostruire eventuali colpe di supervisione o omissioni da parte di altre figure professionali operanti nella struttura durante la degenza del paziente.

La situazione attuale segna un punto di svolta per la politica sanitaria croata, poiché la morte di Kristian Josip Peris ha esposto le vulnerabilità del sistema di cura psichiatrica. Le proteste in corso e le procedure legali in atto stanno spingendo verso una revisione completa delle norme vigenti, con l'obiettivo di introdurre meccanismi di controllo più stringenti per prevenire future tragedie simili e garantire standard etici elevati nel trattamento dei pazienti.