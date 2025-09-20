Proteste in Francia: Giustizia sociale, riforme e la richiesta di una svolta politica

La Francia è scossa da un’ondata di proteste che uniscono rivendicazioni sociali, fiscali e politiche. I manifestanti chiedono maggiore giustizia fiscale, cambiamenti nelle politiche economiche e un'inversione di rotta rispetto alle riforme percepite come favorevoli al capitale. Il governo, in una posizione delicata, cerca di rispondere alle richieste, ma la fiducia nelle istituzioni è in calo e si chiede una maggiore partecipazione democratica.

La Francia è attraversata da un’ondata di proteste che fondono rivendicazioni di giustizia sociale e fiscale, richieste di cambiamento politico e opposizione alle misure di austerità. I cittadini francesi sono scesi in piazza, il 10 settembre, per chiedere che anche i più ricchi, abili nell'eludere il fisco attraverso ottimizzazioni, contribuiscano allo sforzo nazionale per contenere il debito pubblico, che appare ormai colossale.

Le manifestazioni denunciano le crescenti difficoltà per chi vive in zone rurali o periferiche, l'erosione del welfare e, dopo mesi di scioperi, si configurano come un simbolo dello Stato percepito come incapace di proteggere i lavoratori. Un insegnante presente a un corteo a Limoges ha sollevato il problema del carovita, degli affitti, dei trasporti e degli stipendi che non riescono a tenere il passo con l'inflazione. Un padre di Tolone ha partecipato alla protesta con i suoi figli, esprimendo il desiderio di poterli portare a cena fuori più spesso. Un'infermiera di Grenoble auspica di poter svolgere il suo lavoro con maggiore dignità. La parola “dignità” risuona più volte, anche sugli striscioni a Marsiglia, a sostegno dei quartieri popolari. Nelle strade si sono uniti pensionati solidali, studenti di licei e università, manifestando contro i costi dell'istruzione, l'aumento degli alloggi e la precarietà lavorativa, elementi che alimentano l'incertezza sul futuro. \Il governo, per placare gli animi, ha già “ammorbidito” alcune misure impopolari, rinunciando alla soppressione di due giorni festivi dal calendario. La legge di Bilancio, inizialmente prevista per 44 miliardi di euro, sembra destinata a essere ridotta a circa 35 miliardi. Sono state annunciate iniziative per uno “Stato efficace”, volte a eliminare alcune spese di funzionamento delle istituzioni. Tuttavia, queste “concessioni” non sembrano sufficienti a garantire la calma nelle piazze e a placare le opposizioni, in vista di un possibile rimpasto governativo. Oltre alle rivendicazioni economiche, emerge con forza la richiesta di una svolta politica. Il malcontento si concentra sul modo in cui il Paese è governato, con la sensazione che l'esecutivo agisca nell'interesse di pochi, senza ascoltare le esigenze dei cittadini e delle parti sociali, mentre la classe media, i giovani e i pensionati subiscono i tagli. Molti ritengono che il cambio di primo ministro non sia la soluzione, ma che sia il presidente Macron a dover fare un passo indietro. La figura di Macron, percepito come il volto delle riforme che favoriscono il capitale e le grandi imprese, è un elemento centrale delle proteste, condiviso da numerosi manifestanti, pur non unendo tutti i partiti. Cresce la sfiducia nelle istituzioni, e questo alimenta le richieste di maggiore democrazia. Questo sentimento di malcontento si manifesta anche nel ricordo dell'utilizzo del 49.3 da parte del governo nel 2023 per l'approvazione della riforma delle pensioni, bypassando il voto dei deputati. Il governo, dopo una settimana di consultazioni e fatica nel formare il nuovo esecutivo, ha accettato di incontrare i sindacati nei prossimi giorni. In un comunicato, ha assicurato di tenere conto delle “rivendicazioni dei manifestanti”.\Le otto sigle sindacali, riunite, hanno ribadito la loro compattezza dimostrata durante la mobilitazione contro la riforma delle pensioni, due anni e mezzo fa. Sono più che mai determinate a “pesare” sulla preparazione della finanziaria 2026. A Matignon, sede del primo ministro, i sindacati porteranno una lista di richieste precise: maggiori risorse per i servizi pubblici, maggiore giustizia fiscale, l'abbandono della riforma che innalza l'età pensionabile a 64 anni e la revisione delle regole di indennizzo dei disoccupati, tra le altre. Laurent Frajerman, ricercatore presso il Centre de recherche sur les liens sociaux-université Paris Cité, ha definito la situazione come una “partita di ritorno” per i rappresentanti dei lavoratori, dopo la battaglia persa sulle pensioni nel 2023. Questa volta, secondo Frajerman, il governo e il capo dello Stato si trovano in una “posizione di debolezza”, offrendo ai sindacati “un’opportunità di riequilibrare il rapporto di forza”. In un contesto più ampio, il discorso di Gualtieri che sottolinea l'importanza della civiltà democratica nel dibattito sul futuro, sottolinea il bisogno di un sentimento unitario nella politica del futuro





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Proteste Francia Giustizia Sociale Riforme Macron

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Francia, proteste per la Finanziaria: 170 manifestazioni, decine di blocchi e di fermiLa protesta contro i tagli della finanziaria 2026 del governo guidato dal nuovo premier Sebastien Lecornu

Leggi di più »

Separazione carriere, bagarre in Aula dopo via libera a riforma giustizia: seduta sospesa per alcuni minutiBagarre in Aula dopo il via libera alla riforma della separazione delle carriere. Il Pd,...

Leggi di più »

Giustizia, via libera della Camera alla riforma: il governo applaude e scoppia la bagarreIl testo passa con con 243 sì e 109 no

Leggi di più »

Cosa prevede la riforma della giustizia approvata alla Camera (tra le proteste dell'opposizione)Con 243 voti a favore e 109 contrari l&39;Aula di Montecitorio ha approvato in terza lettura la riforma costituzionale che ha tra i suoi punti principali la separazione delle carriere tra giudici e pm. Tensioni in Aula. Braga (Pd): "Non si applaude dai banchi del governo. Rispondete su Gaza".

Leggi di più »

Camera, bagarre durante la votazione della riforma giustizia... (ANSA)

Leggi di più »

Terzo via libera della Camera alla riforma della giustiziaCon 243 si' raggiunta la maggioranza assoluta, applausi in Aula (ANSA)

Leggi di più »