Proteste in Indonesia tra sostegno a Prabowo Subianto e opposizione di massa

Proteste in Indonesia sabato 7 novembre 2026. Centinaia di lavoratori sostengono Prabowo Subianto per le intercettazioni, donne e attivisti contestano politiche economiche e ambientali.

Centinaia di lavoratori hanno marciato a sostegno del presidente indonesiano Prabowo Subianto nel capoluogo Giacarta, in uno scenario di profonda polarizzazione politica. Questa manifestazione pro-governativa si è tenuta contemporaneamente a diverse centinaia di donne che protestavano contro le politiche del suo amministrazione. Gli eventi hanno evidenziato le crescenti tensioni sociali nel Sud-est asiatico.

Contesto delle proteste del 7 novembre 2026

La data precisa degli eventi è il 7 novembre 2026, un sabato che ha visto Giacarta divisa tra sostegno ufficiale e dissenso popolare. Le proteste pro-Prabowo Subianto rappresentano una risposta diretta alle recenti accuse di intercettazioni illegali ordinate dalla polizia. Contemporaneamente, il movimento femminile ha sfruttato la stessa giornata per esprimere dissenso contro la gestione degli incendi boschivi e le misure fiscali imposte.

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Il clima generale è caratterizzato da un malcontento pubblico che cresce in relazione alle politiche populistiche considerate costose dal governo. La fiducia degli investitori nell'economia più grande del Sud-est asiatico sta subendo un indebolimento significativo. Questa crisi di credibilità si somma alla difficoltà nella gestione delle emergenze ambientali che stanno colpendo il territorio nazionale.

La posizione di Said Iqbal e i lavoratori

La marcia dei lavoratori è stata guidata da Said Iqbal, Chairperson del Partito Laburista e consigliere speciale del presidente. Said Iqbal ha invocato l'unità per sostenere Prabowo Subianto, dichiarando la disponibilità a mobilitare i membri del sindacato in ogni città e in ogni fabbrica del paese. La sua dichiarazione mira a contrastare eventuali instabilità politiche o tentativi di destabilizzazione.

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Secondo quanto riportato da Detik News, Said Iqbal ha affermato che l'organizzazione è pronta a rispondere in qualsiasi momento per mantenere l'ordine. Questa posizione include la possibilità di intervenire contro interessi stranieri o individui che potrebbero cercare di creare disordini sociali. La strategia del Partito Laburista sembra quindi essere quella di garantire stabilità attraverso una forte presenza sindacale organizzata.

Il conflitto politico con Joko Widodo

Il contesto delle intercettazioni ha portato alla luce una frattura profonda tra il presidente attuale Prabowo Subianto e il suo predecessore. Joko Widodo, noto come Jokowi, era un tempo un forte sostenitore dell'attuale administration. Tuttavia, la polizia indonesiana ha nominato quattro alti funzionari di polizia come indagati per aver tentato di intercettare le comunicazioni del presidente. Uno di questi ex capi della polizia era noto per la sua lealtà verso Jokowi.

Joko Widodo ha espresso pubblicamente il rispetto per il processo legale in corso, mantenendo una posizione di neutralità istituzionale. L'avvocato di uno dei quattro indagati ha confermato che il suo cliente collaborerà pienamente con le autorità investigative. Questo scandalo sottolinea le crescenti divisioni all'interno delle élite politiche indonesiane, che erano precedentemente unite.

Le marce femminili e le richieste specifiche

Parallelamente alla manifestazione dei lavoratori, gruppi della società civile hanno organizzato una marcia delle donne a Giacarta. Le partecipanti hanno chiesto maggiori diritti per le donne e hanno protestato contro diverse politiche del governo Prabowo Subianto. Tra le accuse principali vi è la gestione inadeguata degli incendi boschivi che imperversano da mesi nel territorio nazionale.

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Un altro punto critico delle proteste è il programma di pasti gratuiti, considerato dai manifestanti come una spesa pubblica eccessiva e insostenibile. Le donne hanno inoltre contestato l'introduzione di una nuova tassa sui prodotti igienici femminili. Queste manifestazioni si aggiungono ad altre recenti proteste, inclusi raduni studenteschi verificatisi la settimana precedente nella capitale e in altre città indonesiane.

La situazione politica indonesiana rimane quindi fragile, con il governo di Prabowo Subianto che cerca di bilanciare il sostegno dei settori lavorativi con la crescente opposizione della società civile. La fiducia degli investitori e la stabilità interna dipenderanno dalla capacità del governo di rispondere a queste preoccupazioni ambientali ed economiche.