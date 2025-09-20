Proteste in Italia contro il genocidio a Gaza e il silenzio del governo, mentre Fitch promuove l'Italia e DBRS declassa la Francia

Scioperi, manifestazioni e appelli per la fine del conflitto a Gaza e la sospensione degli accordi con Israele. Mentre Fitch promuove l'Italia, DBRS declassa la Francia a causa delle difficoltà economiche.

Un'ondata di proteste e appelli si è levata in Italia, con lavoratori e cittadini che hanno manifestato la propria solidarietà al popolo palestinese e chiesto la fine del conflitto a Gaza . In diverse città, si sono svolti scioperi e manifestazioni, organizzati da sindacati, movimenti pacifisti e organizzazioni della società civile, per denunciare l'operato del governo israeliano e l'inerzia del governo italiano di fronte alla crisi umanitaria in corso.

Tra i promotori di queste iniziative, spicca la Cgil, che ha chiamato a raccolta i suoi lavoratori per uno sciopero di 4 ore, volto a chiedere la fine del genocidio a Gaza e lo stop degli accordi commerciali ed economici tra Italia e Israele. Numerosi lavoratori hanno aderito allo sciopero, riunendosi di fronte a Montecitorio, dove hanno sventolato bandiere palestinesi e mostrato simboli di lutto, esprimendo la loro vicinanza alla popolazione palestinese, provata da mesi di conflitto e sofferenze. La partecipazione allo sciopero ha evidenziato una crescente consapevolezza e preoccupazione per la situazione a Gaza, unita alla volontà di esprimere un chiaro dissenso nei confronti delle politiche governative. Le manifestazioni hanno visto la partecipazione del Global Movement to Gaza, che ha portato avanti le proprie rivendicazioni e ha fornito supporto logistico e medico alla popolazione palestinese. Molte delegazioni si sono alternate al microfono per denunciare la gravità della situazione e per sollecitare il governo Meloni ad agire in modo più deciso per porre fine al conflitto in Medio Oriente. I manifestanti hanno criticato il silenzio del governo italiano, chiedendo che l'esecutivo assuma una posizione più coerente con i valori del paese e con la storia dell'Italia. Il rifiuto di concedere i visti per Israele a una delegazione, intenzionata a documentare la situazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, è stato interpretato come un ulteriore segnale della mancanza di volontà politica di affrontare la questione. La testimonianza di organizzazioni umanitarie, come Emergency, che operano sul campo da mesi, ha ulteriormente evidenziato l'urgenza di un intervento umanitario e politico.\Le proteste hanno toccato anche il tema degli accordi commerciali ed economici tra Italia e Israele, ritenuti complici del genocidio in corso. I manifestanti hanno chiesto la sospensione di tali accordi, considerati un sostegno economico al governo israeliano e alle sue azioni militari. La critica si è estesa alla comunità internazionale, accusata di inefficacia nel porre fine al conflitto. Il messaggio trasmesso è stato quello di una forte condanna della violenza e di un appello alla pace, con un'enfasi sulla necessità di proteggere i civili e di garantire il rispetto dei diritti umani. L'impegno a sostenere la popolazione palestinese è stato ribadito, con l'annuncio di iniziative volte a fornire aiuti umanitari e a promuovere la consapevolezza della situazione. La mobilitazione di navi e di volontari che forniscono sostegno sanitario e logistico alla Global Sumud Flotilla dimostra l'impegno concreto a supportare la popolazione in difficoltà.\Parallelamente alle manifestazioni di protesta, si registrano sviluppi nel panorama economico. Il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha espresso soddisfazione per il giudizio positivo sull'Italia dell'agenzia Fitch, che ha rivisto al rialzo il rating del paese. Questa decisione, che segue quella di dicembre 2021, quando Fitch aveva già migliorato il rating, è stata interpretata come un segnale di fiducia nella gestione economica italiana. Tuttavia, non mancano segnali di preoccupazione per la situazione economica europea. L'agenzia Dbrs ha declassato il rating a lungo termine della Francia, a causa delle difficoltà nel consolidamento dei conti pubblici. La decisione evidenzia le sfide poste dalla frammentazione politica interna e dalle instabilità governative. Questa situazione potrebbe limitare l'efficacia delle politiche fiscali e compromettere il raggiungimento degli obiettivi di bilancio previsti. La Francia, che ha registrato il più grande deficit di bilancio dell'area euro nel 2024, potrebbe affrontare ulteriori difficoltà nei prossimi anni. Infine, l'attenzione si è spostata anche sulla politica interna con la polemica sulle decisioni del partito Democratico





