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Proteste pro‑Palestina bloccano l'accesso all'ILA di Berlino e costringono i visitatori a camminare

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Proteste pro‑Palestina bloccano l'accesso all'ILA di Berlino e costringono i visitatori a camminare
ProtesteIA BerlinPalestina Libera
📆6/10/2026 10:34 AM
📰Internazionale
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Il giorno di apertura dell'International Aerospace Exhibition (ILA) a Berlino, attivisti per la causa palestinese hanno occupato la via di ingresso dell'aeroporto di Schönefeld, creando disagi logistici e richieste di intervento da parte della polizia. L'evento, che si svolge dal 10 al 14 giugno e conta più di 750 espositori, ha dovuto adattarsi a una situazione imprevista che ha influenzato il transito di delegati e pubblico.

Gli attivisti hanno occupato la strada che conduceva al più importante evento aerospaziale internazionale, l'ILA di Berlino, nel giorno di apertura dell'esposizione, costringendo i partecipanti a percorrere a piedi il tragitto previsto per i mezzi di trasporto.

Intorno alle ore dieci del mattino, una folla di manifestanti seduta sul manto stradale intonava slogan in favore della Palestina, tra cui il celebre "Palestina libera", e bloccava l'accesso all'aeroporto di Schönefeld, sede temporanea della fiera. La polizia presente sul posto, composta da decine di agenti, ha dovuto intervenire per disperdere la protesta, e diverse testimonianze indicano che alcuni manifestanti sono stati rimossi dalla folla con la forza.

L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di sbloccare parzialmente il traffico, ma gli autobus destinati a trasportare delegati, giornalisti e visitatori hanno dovuto fermarsi, lasciando centinaia di persone costrette a procedere a piedi verso i padiglioni espositivi. Molti di loro hanno espresso frustrazione per l'imprevisto, lamentandosi del tempo perso e del caldo estivo che rendeva la camminata ancora più faticosa

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Proteste IA Berlin Palestina Libera Sicurezza Aeroportuale Industria Aerospaziale

 

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