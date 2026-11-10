Proteste salari Bangladesh: operai tessili chiedono aumento a 30.000 taka

I lavoratori del settore abbigliamento in Bangladesh protestano per un salario minimo di 30.000 taka contro i 12.500 attuali, affrontando inflazione e costi vitali.

La crisi economica che colpisce il settore dell'abbigliamento in Bangladesh ha raggiunto un punto critico, costringendo milioni di lavoratori a scegliere tra fame e cure mediche a causa di salari inadeguati. Le tensioni sociali si sono intensificate nelle scorse settimane con manifestazioni violente nella zona industriale di Gazipur, dove la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere gli operai in sciopero.

Le richieste salariali dei lavoratori tessili

I dipendenti delle fabbriche richiedono un incremento del salario minimo mensile da 12.500 taka a 30.000 taka, equivalente a circa 242,82 dollari statunitensi. Questa richiesta nasce dalla frustrazione condivisa da migliaia di impiegati che vedono il proprio potere d'acquisto eroso dall'aumento dei prezzi, nonostante anni di duro lavoro nel settore manifatturiero nazionale.

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Il ruolo strategico dell'export garments

Il Bangladesh rappresenta il secondo esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina, generando oltre l'ottanta percento delle entrate export nazionali e occupando più di quattro milioni di persone. Grandi marchi globali come H&M, Zara, Gap, Primark e Walmart utilizzano il paese come base di produzione preferita grazie ai bassi costi del lavoro, una caratteristica che sta però diventando insostenibile per la forza lavoro locale.

Le difficoltà quotidiane delle famiglie operaie

Shilpi Khatun, ventisettenne e unica sostenitrice della famiglia a Gazipur, racconta di cucinare su una stufa a legna perché il gas è troppo costoso. Con uno stipendio attuale di 13.500 taka, aumentato dai 9.000 iniziali, fatica a coprire le spese essenziali mentre affitti e cibo raddoppiano di prezzo, costringendola a saltare pasti e visite mediche per tre anni consecutivi.

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L'impatto dell'inflazione sul costo della vita

Dal 2022, l'inflazione media in Bangladesh si attesta intorno al nove percento, con costi alimentari e non alimentari in rialzo costante. Roksana Parveen, operatrice di cucito a Ashulia, ammette di dover far rinunciare una figlia alla scuola per risparmiare, poiché carne e pesce sono diventate lusso irraggiungibile per le famiglie più povere del distretto industriale.

Posizioni contrastanti su futuri aumenti

Il governo ha concordato il 4 novembre una nuova struttura salariale da applicare da dicembre, con i primi effetti previsti per gennaio, senza ancora definire l'entità precisa dell'aumento. I produttori avvertono che incrementi significativi eroderebbero il vantaggio competitivo rispetto a India e Vietnam, aggravando margini già compressi dai costi energetici elevati.