Il 20 novembre 2026 studenti e sindacati in 25 paesi hanno protestato contro tagli alla scuola, inflazione e militari. Focus su Italia e Germania con Gen Z regelt.

Il 20 novembre 2026, un'intera generazione ha occupato le piazze di venticinque nazioni diverse per denunciare le gravi criticità socio-economiche del continente. Da Francoforte a Roma, passando per Londra e Parigi, gli studenti hanno organizzato uno sciopero giovanile internazionale per esprimere il loro profondo dissenso verso le politiche governative vigenti. Le richieste principali spaziavano dal recupero dei fondi per l' istruzione pubblica alla giustizia climatica, fino all'abolizione della coscrizione militare obbligatoria. Questa mobilitazione, sebbene ispirata dalle recenti manifestazioni francesi, si è distinta per un approccio generalmente più moderato e pacifico nella maggior parte delle capitali europee coinvolte.

Organizzazione della Gen Z e Partecipazione in Germania

In Germania, la campagna giovanile denominata "Gen Z regelt", che tradotto significa "la Generazione Z prende il comando", ha guidato la protesta coordinando iniziative in settantatre città e paesi diversi. L'obiettivo era sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi dei servizi essenziali e sulla mancanza di investimenti nel futuro delle nuove generazioni. La manifestazione a Colonia ha visto la presenza di migliaia di partecipanti, sebbene in numero inferiore rispetto alle cinque mila persone attese inizialmente. Anche a Berlino, circa quattromila cittadini si sono radunati nella storica piazza Alexanderplatz per sostenere le loro rivendicazioni. La studentessa universitaria Jasmin Hamadi ha dichiarato durante la protesta di Colonia che il movimento nasce dalla necessità di fermare i tagli indiscriminati. Ha affermato esplicitamente che la situazione nelle università e nel sistema scolastico complessivo non può continuare in questo modo e che è urgente una svolta politica.

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Il Ruolo dei Sindacati e il Contesto Italiano

La protesta ha trovato un forte sostegno istituzionale in Italia attraverso la partecipazione massiccia dei sindacati e dei lavoratori. Maurizio Landini, leader della CGIL, il più grande sindacato italiano, ha definito la giornata del 20 novembre come un momento cruciale per la gioventù europea. Mentre migliaia di giovani marciavano per le strade, Landini ha sottolineato l'importanza di unire le voci degli studenti con quelle dei lavoratori. Le manifestazioni in Italia sono risultate più ampie rispetto ad altri paesi europei, con un focus specifico sulle politiche economiche del primo ministro Giorgia Meloni. I manifestanti hanno chiesto salari più dignitosi e un netto aumento della spesa pubblica destinata ai servizi sociali e sanitari, considerando questi ambiti fondamentali per la coesione sociale.

Impegno Climatico e Preoccupazioni Geopolitiche

Oltre alle questioni economiche, le cause climatiche e la stabilità geopolitica hanno occupato un posto centrale nelle bandiere e nei cartelli dei manifestanti. Molti partecipanti hanno sventolato bandiere palestinesi, mostrando solidarietà verso le popolazioni colpite dai conflitti in corso. Le richieste riguardavano anche la necessità di ridurre drasticamente la spesa militare a favore di investimenti verdi e sociali. Evelyn, una studentessa americana di ventiquattro anni presente alla protesta a Parigi, ha espresso la paura della sua generazione di fronte all'imminente crisi climatica. Ha dichiarato che molti giovani della Gen Z guardano al futuro con ansia, temendo che miliardi di persone potrebbero morire a causa dei cambiamenti ambientali. Questa prospettiva esistenziale ha unito i giovani oltre i confini nazionali, creando un fronte comune contro l'inerzia delle classi dirigenti.

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Confronto con le Proteste in Francia e Serbia

Sebbene il movimento europeo sia stato prevalentemente pacifico, il contesto regionale mostra dinamiche diverse. In Francia, le manifestazioni sono state caratterizzate da scontri violenti con le forze dell'ordine e episodi di saccheggio, creando un'atmosfera di tensione maggiore rispetto alle piazze italiane o tedesche. Al di fuori dell'Europa, la pressione del movimento studentesco ha avuto esiti politici drastici. In Serbia, le proteste guidate dagli studenti hanno culminato con la caduta del leader Aleksandar Vucic nelle elezioni dello scorso mese. Questi eventi dimostrano come la rabbia giovanile, se ben organizzata, possa portare a cambiamenti strutturali rapidi. In Gran Bretagna, a Parliament Square a Londra, centinaia di manifestanti si sono uniti al coro europeo, pur mantenendo una portata più contenuta rispetto agli altri centri principali.

Impatto Reale e Prospettive Future per l'Educazione

Le richieste specifiche degli studenti includono miglioramenti tangibili nelle infrastrutture scolastiche e nei finanziamenti per la ricerca. I manifestanti criticano apertamente la crescente difficoltà di accesso all'istruzione superiore a causa delle spese elevate e della mancanza di borse di studio. L'aumento del costo della vita rappresenta un ulteriore ostacolo per l'accesso ai servizi di base, spingendo i giovani a richiedere interventi immediati sui prezzi dei beni essenziali. Il coordinamento internazionale in venticinque paesi suggerisce che questa non è una protesta isolata, ma un movimento strutturato che continuerà a esercitare pressione sui governi. Le organizzazioni giovanili hanno annunciato che monitoreranno l'adesione dei governi alle richieste, garantendo che le voci della Gen Z non vengano ignorate nei prossimi processi legislativi europei.