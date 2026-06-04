Proteste sul lavoro: tragedia in Calabria porta vita a quattro braccianti a bruciarsi in minivan

La scomuna di Amendolara ha scatenato un'indagine sull'omicidio di quattro lavoratori stranieri bruciati vivi in un minivan. Due sospetti, Safeer Ahmed e Ali Raza, sono in custodia cautelare mentre le autorità cercano un terzo. La vicenda è stata oggetto di manifestazioni e commenti politici sul tema dell'immigrazione.

Potrebbe essere stata una protesta per condizioni di vita giudicate insostenibili a scatenare la furia che ha portato alla morte di quattro braccianti agricoli, bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino.

È il quadro che emerge dall'ordinanza con cui il gip del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di Safeer Ahmed e Ali Raza, entrambi 31enni pachistani, accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il giudice ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. I due si trovano ora nel penitenziario di Castrovillari. Durante l'interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, il movente del massacro sarebbe legato a una lite scoppiata la mattina stessa dell'omicidio. Le vittime si sarebbero lamentate delle condizioni in cui erano costrette a vivere, condividendo un'abitazione con numerosi altri lavoratori stranieri. In particolare, avrebbero protestato per il fatto di dover vivere in dieci all'interno di una stessa stanza. A far emergere questo particolare sarebbe stato un conoscente di uno degli indagati, che avrebbe riferito agli investigatori quanto appreso direttamente da Ali Raza.

Nel corso della discussione, Ahmed Safeer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo. Una ferita che sarebbe compatibile con una colluttazione avvenuta poche ore prima della strage. Lo stesso Raza, secondo la ricostruzione, avrebbe contattato le forze dell'ordine per segnalare la rissa. Le vittime sono il pachistano Waseem Khan, 29 anni, e gli afghani Amin Fazal Khogjani, 28 anni, Ullah Ismat Qiemi, 19 anni, e Safi Iayjad, 27 anni.

Tutti vivevano insieme ai due arrestati in un appartamento a Villapiana, in provincia di Cosenza. Nel minivan al momento dell'agguato c'erano sette persone. Solo una è riuscita a salvarsi: Mohammad Taj Alamyar, afghano di 35 anni, che sarebbe riuscito a fuggire rompendo un finestrino del veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Le indagini non sono però concluse.

Gli investigatori stanno verificando la possibile presenza di un terzo uomo che avrebbe partecipato all'azione. A parlarne sarebbe stato proprio il superstite, che lo avrebbe indicato come un amico dei due arrestati. L'uomo potrebbe già essere stato individuato e ascoltato dalla Squadra Mobile, che nelle ore successive al fermo ha sentito numerosi conoscenti e connazionali sia delle vittime sia degli indagati.

Gli avvocati difensori, Giovanni Brandi Cordasco Salmena e Giulia Montilli, hanno chiesto intanto una misura meno afflittiva rispetto al carcere, sostenendo che non sussisterebbero tutte le esigenze cautelari prospettate dalla Procura. I legali hanno inoltre riferito che uno dei due assistiti presentava già prima dell'arresto un evidente ematoma a un occhio, elemento che potrebbe essere collegato alla lite avvenuta poche ore prima del delitto. La strage ha suscitato un'ondata di commozione e indignazione.

Per sabato ad Amendolara è stata organizzata una manifestazione promossa dalla Cgil alla quale prenderanno parte il segretario generale Maurizio Landini e la leader del Pd Elly Schlein. Il corteo partirà dalla stazione di servizio dove è stato consumato il massacro. Sul caso è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha collegato la vicenda al tema del contrasto all'immigrazione irregolare.

Non voglio dire che da questo sia derivato l'episodio tragico accaduto in Calabria, ha precisato il titolare del Viminale, sottolineando però che il controllo delle frontiere contribuisce a una gestione più ordinata dell'accoglienza e dell'integrazione sul territorio nazionale





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