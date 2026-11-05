Protezione Vgr per la giudice Landoni: misure di sicurezza a Milano

Il Comitato provinciale ha ratificato la Vigilanza Generica Radiocollegata per la giudice Landoni dopo le minacce su Youssef Siher. Dettagli sulle misure a Milano.

La Vigilanza Generica Radiocollegata, definita come la misura amministrativa di sicurezza più blanda disponibile, è stata attivata a tutela della Giudice dell'Ultracitta (GIP) Landoni. Questa decisione arriva a seguito della mancata convalida del fermo del ricercatore bresciano Youssef Siher e delle conseguenti minacce ricevute sui social network. L'attuazione delle misure di protezione è stata ufficialmente ratificata dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica durante la riunione tenutasi ieri pomeriggio in prefettura.

Dettagli delle Misure Protettive Attivate

La Vigilanza Generica Radiocollegata prevede una serie di passaggi strutturati per garantire la sicurezza fisica della magistrata. Le pattuglie effettueranno controlli frequenti e soste mirate sul territorio, con una particolare attenzione alle aree sotto la casa della giudice e attorno ai punti sensibili da lei frequentati. La procedura prevede check a cadenze fisse, garantendo una presenza costante ma non invasiva delle forze dell'ordine.

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Questa specifica tipologia di misura è stata scelta per tutelare chi si trova in una situazione di potenziale rischio, bilanciando la necessità di protezione con la libertà di movimento. La ratifica ufficiale da parte del Comitato provinciale ha formalizzato l'attivazione di questo dispositivo di sicurezza nei giorni scorsi, chiarendo il quadro operativo per la Questura.

Ruolo delle Istituzioni e Richieste Iniziali

Il primo attore a chiedere esplicitamente di valutare una forma di protezione per la GIP è stato il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia. Dopo aver effettuato alcuni approfondimenti approfonditi sulla gravità della situazione, Roia ha inviato una comunicazione formale al prefetto Claudio Sgaraglia e al questore Bruno Megale. La richiesta era finalizzata a valutare qualche forma di tutela a favore della giudice, coinvolgendo anche il procuratore Marcello Viola e la procuratrice generale Francesca Nanni.

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La catena di comando e le istituzioni coinvolte hanno quindi analizzato la minaccia, portando alla decisione finale del Comitato provinciale. La presenza di Fabio Roia nel sollecitare l'intervento ha evidenziato la serietà con cui l'ambiente giudiziario milanese sta affrontando il caso, riconoscendo l'urgenza di azioni preventive.

Minacce Social e Contesto del Caso Siher

La decisione di attivare la Vgr scaturisce direttamente dalle minacce esplicite e dai gravissimi insulti comparsi sui social network in riferimento alla GIP. Tra le frasi più inquietanti circolate online vi era l'augurio "spero per lei che sia già sotto scorta", accompagnato da riferimenti espliciti a buste "con proiettili". La situazione si è aggravata ulteriormente con la diffusione sul web di immagini del volto della GIP create artificialmente attraverso l'intelligenza artificiale.

Tutto questo accade nel contesto della decisione della scorsa settimana, quando l'ordinanza della giudice Landoni ha portato al rilascio immediato di Youssef Siher, il 30enne ideatore della pagina "Movimento 17 Ottobre". Il giovane è accusato di istigazione a delinquere aggravata dal terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche, una scelta che ha scatenato intense polemiche politiche in Italia.

Impatto e Prossimi Passi nella Sicurezza

Le autorità giudiziarie e di polizia stanno quindi monitorando costantemente la situazione, preparando il terreno per eventuali sviluppi legali che potrebbero riguardare sia il ricercatore che le persone minacciate. La ratifica della Vgr rappresenta un primo step concreto per isolare il rischio fisico, distinguendo la tutela individuale dal dibattito politico sulla giustizia.

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La vigilanza territoriale attivata a Milano rimarrà in vigore finché il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica non valuterà diversamente la situazione. Questo dispositivo mira a garantire che la magistrata possa continuare a svolgere le sue funzioni senza timore per la propria incolumità, nonostante l'escalation di ostilità online.