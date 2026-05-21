Protocollo d'intesa tra Consiglio Nazionale Commercialisti e Ministero per le Disabilità per le persone con disabilità

Il protocollo d'intesa triennale tra il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Elbano de Nuccio e il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli mira a promuovere un'efficace attuazione delle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L'accordo prevede la promozione di iniziative informative, il supporto allo sviluppo di percorsi di accompagnamento e la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Elbano de Nuccio e il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli hanno firmato un protocollo d'intesa triennale per promuovere un'efficace attuazione delle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

L'accordo prevede la promozione di iniziative informative presso i territori, in collaborazione con gli Ordini locali della categoria, finalizzate a diffondere le conoscenze sulle riforme previste dalla legge 227/2021. Il protocollo si concentra anche sul supporto allo sviluppo di percorsi di accompagnamento all'utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita.

Il ruolo del commercialista, secondo il protocollo, è fondamentale per l'interazione con le imprese, le famiglie e gli operatori economici, che possono fornire informazioni utili per la definizione di politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L'accordo mira a contribuire al monitoraggio dell'applicazione e fruizione della normativa nazionale in materia di vantaggio socioeconomico e fiscale a favore di queste persone e delle loro famiglie, nonché alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore.

Il protocollo prevede inoltre la collaborazione tra commercialisti e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con la partecipazione di esperti indicati dal Consiglio nazionale. I commercialisti potranno offrire un contributo scientifico e tecnico all'Osservatorio e cooperare nell'attuazione di interventi e misure a beneficio degli Enti del terzo settore e delle persone con disabilità e delle loro famiglie, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli, negli organismi e nelle commissioni costituiti a tale scopo





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