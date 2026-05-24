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Protocollo di sicurezza alla Casa Bianca: cosa succede quando scatta l'allarme?

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Protocollo di sicurezza alla Casa Bianca: cosa succede quando scatta l'allarme?
Casa BiancaProtocollo Di SicurezzaTrump
📆5/24/2026 12:08 AM
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La Casa Bianca, residenza del presidente degli Stati Uniti, ha un protocollo di sicurezza ad alta intensità che viene attivato nel caso di allarme. I servizi segreti bloccano tutti i movimenti e blindano le porte e i punti di ingresso, mentre il presidente e lo staff strategico si collegano con il Pentagono e le agenzie di sicurezza nazionale via sistemi di comunicazione avanzati.

I servizi segreti attivano un protocollo di sicurezza ad alta intensità per proteggere il presidente, il personale e i visitatori della Casa Bianca quando viene messa in lockdown la struttura.

Il protocollo prevede di congelare tutti i movimenti e di blindare tutte le porte e i punti di ingresso. Il presidente e lo staff strategico dispongono di sistemi di comunicazione avanzati per rimanere in contatto con il Pentagono e le agenzie di sicurezza nazionale. ,In caso di allarme, i movimenti vengono bloccati e le aree coerenti con la Casa Bianca sono squadrate di sicurezza.

Sono liberate istantaneamente le aree esterne e chiunque si trovi all'aperto viene scortato di corsa all'interno dell'edificio sicuro più vicino. La Casa Bianca consiste nel Complesso Carlton, presso il quale si trova la Benjamin Franklin National Memorial e il Millennium Springer Center. Con Nord Lawn e South Lawn, si tratta dell'entrata ufficiale del Phoenix Park che ospita il Museo Nazionale di Washington, Xunit Park National Botanical Garden e il tribunale locale

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