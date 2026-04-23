Protocollo Italia-Albania: Parere favorevole ma con condizioni dalla Corte Ue

L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue ritiene il protocollo Italia-Albania compatibile con le norme Ue, a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. La sentenza definitiva è attesa nei prossimi mesi.

Il parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Nicholas Emiliou, rappresenta un punto di svolta significativo nella complessa vicenda del protocollo d'accordo tra Italia e Albania riguardante la gestione dei flussi migratori e il rimpatrio.

L'opinione, sebbene non vincolante, anticipa la sentenza definitiva dei giudici lussemburghesi e offre una valutazione preliminare sulla compatibilità del protocollo con le normative europee in materia di asilo e rimpatrio. Emiliou sostiene che il diritto dell'Unione Europea non preclude a uno Stato membro la possibilità di istituire Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) al di fuori del proprio territorio nazionale.

Tuttavia, questa facoltà è strettamente condizionata al rigoroso rispetto di tutte le garanzie fondamentali previste dalla legislazione europea e internazionale a tutela dei diritti umani dei migranti. Questo implica un'attenzione particolare alla necessità di assicurare un'adeguata assistenza legale, l'accesso a servizi di interpretariato linguistico e la possibilità di mantenere contatti regolari con i propri familiari e con le autorità competenti.

La protezione dei minori e delle persone vulnerabili, in particolare, deve essere considerata una priorità assoluta in ogni fase del processo. Il protocollo, siglato il 6 novembre 2023, prevede che l'Italia possa istituire e gestire in Albania strutture dedicate al trattenimento e al rimpatrio dei migranti, mantenendo però la giurisdizione italiana su tali centri. Questa peculiarità è cruciale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e l'effettiva applicazione delle leggi italiane e europee.

La Corte di Giustizia si era già pronunciata in merito a questo dossier nell'agosto scorso, su richiesta del Tribunale di Roma, che aveva sollevato dubbi sulla legittimità dei trattenimenti disposti per migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo e trasferiti nei centri in Albania. Il Tribunale aveva finora negato il riconoscimento della legittimità di tali trattenimenti, soprattutto nel caso di migranti provenienti da Paesi considerati 'sicuri' dal governo italiano, come Egitto e Bangladesh.

Questa decisione aveva generato un acceso dibattito politico e giuridico, mettendo in discussione la validità del protocollo e sollevando preoccupazioni riguardo al rispetto dei diritti umani. Il caso attuale è giunto alla Corte di Giustizia a seguito del ricorso presentato dalle autorità italiane contro la decisione della Corte d'Appello di Roma, che aveva confermato il rigetto della convalida di due decreti di trattenimento nei confronti di migranti trasferiti in Albania e successivamente richiedenti asilo.

La Corte d'Appello aveva ritenuto che il trasferimento in Albania, in assenza di adeguate garanzie procedurali e sostanziali, violasse i diritti fondamentali dei migranti. L'Avvocato Generale, nel suo parere, ha chiarito che la normativa europea che consente ai richiedenti protezione internazionale di rimanere in uno Stato membro finché le loro domande sono in corso di valutazione non conferisce loro il diritto automatico di essere riportati nel territorio di tale Stato.

Tuttavia, ha sottolineato l'obbligo imprescindibile per i Paesi membri di garantire un accesso effettivo alla giustizia e un rapido esame giurisdizionale delle domande di asilo, al fine di evitare trattenimenti prolungati e illegittimi. L'importanza di questo parere risiede nella sua capacità di delineare i confini entro i quali il protocollo Italia-Albania può essere considerato compatibile con il diritto europeo.

L'Avvocato Generale ha evidenziato che la mera possibilità di istituire CPR al di fuori del territorio nazionale non è sufficiente a garantire la conformità alle normative europee. È essenziale che vengano implementate misure concrete e efficaci per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, compreso il diritto a un equo processo, all'assistenza legale, all'interpretariato e alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili.

La sentenza definitiva della Corte di Giustizia, attesa nei prossimi mesi, sarà determinante per stabilire se il protocollo Italia-Albania potrà essere implementato nella sua interezza o se dovrà essere modificato per garantire la piena conformità al diritto europeo. La decisione avrà un impatto significativo sulle politiche migratorie dell'Italia e dell'Unione Europea, e potrebbe aprire la strada a nuove forme di cooperazione tra Stati membri nella gestione dei flussi migratori.

In definitiva, il parere dell'Avvocato Generale rappresenta un invito alla prudenza e alla responsabilità, sottolineando la necessità di bilanciare le esigenze di controllo dei flussi migratori con il rispetto dei diritti umani e dei principi fondamentali del diritto europeo. La Corte di Giustizia dovrà ora valutare attentamente le argomentazioni presentate dalle parti e emettere una sentenza che tenga conto di tutti gli aspetti rilevanti della questione. La riproduzione di questo articolo è riservata e protetta da copyright ANSA





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