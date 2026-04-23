Protocollo Italia-Albania: Parere favorevole ma con condizioni dalla Corte UE

L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE ritiene il protocollo Italia-Albania compatibile con le norme UE, a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. La sentenza definitiva è attesa nei prossimi mesi.

Il parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Nicholas Emiliou, ha fornito un'analisi preliminare, ma significativa, sulla compatibilità del controverso protocollo d'accordo tra Italia e Albania , siglato il 6 novembre 2023, con le normative europee in materia di rimpatrio e asilo.

Tale parere, sebbene non vincolante, anticipa la sentenza definitiva dei giudici di Lussemburgo, attesa nei prossimi mesi, e rappresenta un punto di riferimento cruciale per la valutazione legale dell'iniziativa. L'Avvocato Generale ha stabilito che il diritto dell'Unione Europea non preclude a uno Stato membro la possibilità di istituire Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) al di fuori dei propri confini territoriali.

Tuttavia, questa facoltà è strettamente condizionata al rigoroso rispetto di tutte le garanzie procedurali e sostanziali previste dalla legislazione europea e internazionale a tutela dei diritti fondamentali dei migranti. In particolare, Emiliou sottolinea l'importanza di assicurare l'effettivo accesso all'assistenza legale, all'interpretazione linguistica e alla possibilità di mantenere contatti regolari con i propri familiari e con le autorità competenti.

Un'attenzione speciale deve essere riservata alle categorie vulnerabili, come i minori non accompagnati e le persone affette da particolari fragilità psico-fisiche, per le quali è necessario prevedere misure di protezione rafforzate e adeguate alle loro specifiche esigenze. Il protocollo Italia-Albania prevede che l'Italia possa istituire e gestire in territorio albanese strutture dedicate al trattenimento e al rimpatrio dei migranti, mantenendo tuttavia la giurisdizione italiana sulle procedure relative alla loro espulsione.

Questa peculiarità è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte di Giustizia, chiamata a dirimere una controversia nata da un rinvio del Tribunale di Roma, che aveva sollevato dubbi sulla legittimità dei trattenimenti disposti per migranti soccorsi nel Mediterraneo e trasferiti nei centri in Albania, in particolare per coloro provenienti da Paesi considerati sicuri dal governo italiano, come Egitto e Bangladesh. La questione è giunta all'attenzione della Corte di Giustizia a seguito del ricorso presentato dalle autorità italiane contro la decisione della Corte d'Appello di Roma, che aveva negato la convalida di due decreti di trattenimento emessi nei confronti di migranti trasferiti in Albania e richiedenti asilo.

La Corte d'Appello aveva contestato la compatibilità del protocollo con il diritto europeo, ritenendo che il trasferimento dei migranti in un Paese terzo, pur sotto giurisdizione italiana, potesse pregiudicare il loro diritto a un'effettiva protezione internazionale. L'Avvocato Generale Emiliou, nel suo parere, ha affrontato anche la questione del diritto dei richiedenti protezione internazionale a rimanere nel territorio dello Stato membro in cui hanno presentato la domanda di asilo fino alla conclusione del procedimento.

Ha chiarito che tale diritto non conferisce automaticamente ai richiedenti il diritto di essere riportati nel territorio dello stesso Stato, ma ribadisce l'obbligo per i Paesi membri di garantire un accesso effettivo alla giustizia e un riesame giurisdizionale rapido ed efficace delle loro richieste, al fine di evitare trattenimenti prolungati o illegittimi. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel contesto del protocollo Italia-Albania, dove la distanza geografica e le potenziali difficoltà di comunicazione potrebbero ostacolare l'esercizio dei diritti dei migranti.

L'Avvocato Generale ha inoltre sottolineato la necessità di garantire che le condizioni di trattenimento nei centri in Albania siano conformi agli standard europei in materia di diritti umani, evitando qualsiasi forma di trattamento inumano o degradante. In sintesi, il parere dell'Avvocato Generale rappresenta un tentativo di bilanciare la sovranità degli Stati membri nella gestione dei flussi migratori con l'imperativo di rispettare i diritti fondamentali dei migranti e i principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea.

Pur riconoscendo la legittimità, in linea di principio, dell'istituzione di Cpr al di fuori del territorio nazionale, Emiliou pone l'accento sulla necessità di garantire che tale iniziativa sia implementata nel pieno rispetto delle garanzie procedurali e sostanziali previste dalla normativa europea. La sentenza della Corte di Giustizia, attesa nei prossimi mesi, sarà determinante per definire il futuro del protocollo Italia-Albania e per stabilire i limiti entro i quali gli Stati membri possono ricorrere a soluzioni esterne per la gestione dei flussi migratori.

La decisione avrà implicazioni significative non solo per l'Italia e l'Albania, ma anche per l'intera Unione Europea, in un contesto caratterizzato da crescenti tensioni politiche e sociali legate alla questione migratoria. Sarà fondamentale monitorare attentamente l'attuazione del protocollo, qualora venga confermato dalla Corte di Giustizia, per assicurare che i diritti dei migranti siano effettivamente tutelati e che le procedure di rimpatrio siano conformi agli standard internazionali.

L'attenzione dovrà essere rivolta anche alla cooperazione tra Italia e Albania per garantire un'adeguata assistenza legale e sanitaria ai migranti trattenuti nei centri in Albania, nonché per promuovere il loro reinserimento sociale e professionale





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