Provincia autonoma di Bolzano: Arno Kompatscher della Svp volge il vessillo del Pride, ma crea polemiche

La Provincia autonoma di Bolzano ha voluto affiancare una bandiera italiana non mai esposta per ragioni storiche al vessillo tradizionale del Pride. Arno Kompatscher della Svp, vice e esponente di Fratelli d'Italia, ha voluto il vessillo e ha creato polemiche.

Provincia autonoma di Bolzano . Maggio, da ormai qualche anno, è il mese internazionale del Pride e sono numerose le iniziative istituzionali che, in tutta Italia, quindi anche in Alto Adige, si susseguono.

Ma la Provincia autonoma ha fatto di più e così, accanto al vessillo tradizionale, ha affiancato lamentre quella italiana non è mai stata esposta per ragioni storiche. A volere il vessillo del Pride è stato Arno Kompatscher della Svp, un gesto che ormai si ripete da anni. Ma questo ha creato, ancora una volta, polemiche. vice di Kompatscher ed esponente di Fratelli d’Italia.

"Rispetto le idee di tutti eper le mie (che non sono solo mie). La lettera ai Comuni di aderire alla rete Ready è un errore. Mi riconosco nella bandiera italiana, che ci rappresenta tutti ed è simbolo di libertà, in quella europea e della Provincia. Non ne servono altre", ha dichiarato raggiunto dall’Ansa.

"Non userò la sala stampa finché ci sarà la bandiera arcobaleno che, devo dirlo, non ha nessun effetto concreto sulle persone. , su questo siamo tutti convintamente d'accordo. Poi su come questo principio si concretizzi abbiamo visioni diverse", ha concluso. L’anno scorso, quando si è trovato a dover usare la sala stampa, Galateo ha fatto in modo che quella bandiera venisse tolta per tutta la durata della sua presenza.

Kompatscher, invece, ha una visione diversa della questione: "Anche noi per l'Italia siamo una minoranza e quindi 'diversi', ed è proprio per questo che sosteniamo la diversità; non vogliamo imporre nulla a nessuno, ma ci aspettiamo una, giusta e tollerante nei confronti delle proprie cittadine e dei propri cittadini. Solidarietà anziché discriminazione, sia a livello linguistico sia per quanto riguarda l'orientamento sessuale e l'identità di genere; la bandiera arcobaleno non deve essere strumentalizzata a fini di parte, ma riguarda i valori per noi come società"





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