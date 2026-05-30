PSG-Arsenal, la finale di Champions League si gioca sabato 30 maggio

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si gioca sabato 30 maggio alle 18 a Budapest. La scelta del cambio orario è stata fatta per venire incontro ai tifosi.

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si gioca sabato 30 maggio alle 18 a Budapest . La scelta del cambio orario è stata fatta per venire incontro ai tifosi.

La finale sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky e sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Il match sarà trasmesso anche in chiaro ma in differita su TV8. La formazione di PSG sarà guidata da Luis Enrique, che ha recuperato Hakimi, mentre Arsenal sarà guidato da Arteta, che punterà su Calafiori. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno





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