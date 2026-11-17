L'esperta Paola Comito analizza le sfide emotive dell'uscita di casa per l'università. Scopri come affrontare la solitudine e le nuove responsabilità degli studenti fuori sede.

La psicoterapeuta Paola Comito affronta il complesso tema dell'uscita di casa per frequentare l'università. Questa fase segna un passaggio cruciale dallaadolescenza all'età adulta, carico di emozioni contrastanti. L'obiettivo è comprendere come vivere l'autonomia senza sentirsi soli.

Origini storiche della Giornata Internazionale degli Studenti

La data del 17 novembre commemora eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1939, a Praga, le autorità naziste repressero violentemente le proteste studentesche. Otto studenti e un professore furono giustiziati durante le manifestazioni contro l'occupazione.

Also read La ricetta del Donburi: guida completa a cotoletta, frittata e riso giapponese

Oltre 1.200 studenti furono arrestati e deportati nei campi di concentramento. Le università ceche vennero chiuse come misura punitiva collettiva. Due anni dopo, nel 1941, la data fu scelta a Londra come Giornata Internazionale degli Studenti.

Questa ricorrenza onora le vittime e la loro opposizione alla repressione. Richiama il valore della libertà e del diritto allo studio per le nuove generazioni.

Advertisement

Le sfide emotive dell'autonomia universitaria

Paola Comito spiega che l'università non è sempre solo una stagione felice. La libertà arriva accompagnata da richieste immediate e multiple. Gli studenti devono orientarsi in ambienti sconosciuti e gestire lo studio autonomamente.

Per chi va fuori sede, si aggiunge la gestione domestica e finanziaria. Bisogna conoscere persone nuove e prendere decisioni con maggiore indipendenza. La fatica aumenta quando ci si aspetta di vivere gli anni più belli della vita.

Rifiuti e legami nel distacco dalla famiglia

Trasferirsi significa rinunciare a una quotidianità fatta di riferimenti invisibili. Si lasciano compagni di scuola e amicizie consolidate che non richiedono organizzazione. La familiarità di una strada e la presenza immediata di affetti non vanno sottovalutate.

Le amicizie possono cambiare ritmo o allentarsi con il distacco geografico. Si prova nostalgia per il posto che si occupava nella vita degli altri. Ritornando a casa si può scoprire che anche lì qualcosa è cambiato.

Advertisement

Gestione della convivenza e negoziazione quotidiana

Vivere da soli può offrire tranquillità ma isolare nei momenti difficili. Condividere un appartamento non garantisce automaticamente sostegno emotivo. Bisogna imparare a negoziare pulizie, rumori, ospiti e spese con i coinquilini.

Spesso è la prima esperienza nella quale esprimere un bisogno senza l'aiuto della famiglia. Si può abitare insieme e sentirsi comunque estranei. La disponibilità a partire varia e non indica immaturità o debolezza.