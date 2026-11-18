Lo psicologo Lancini critica la proposta di vietare i social agli under 13. Afferma che gli adulti devono prima ridurre la sorveglianza digitale e abolire i gruppi WhatsApp.

Lo psicologo e psicoterapeuta Lancini, presidente della Fondazione Minotauro, ha espresso una posizione netta contro la proposta di introdurre il divieto dei social network per i minori di tredici anni. Lancini sostiene che tale misura sia inefficace se non accompagnata da una radicale revisione dei comportamenti digitali degli adulti. Secondo l'esperto, la responsabilità principale di proteggere i giovani ricade sulle generazioni precedenti, che dovrebbero dimostrare di saper gestire la tecnologia prima di imporne il bando.

La proposta di divieto dei social network ai minori

La proposta normativa, sviluppata con il contributo di Palazzo Chigi, prevede che ai minori di tredici anni sia vietato l'accesso alle piattaforme social. Per i ragazzi compresi tra i tredici e i sedici anni, l'utilizzo sarà permesso esclusivamente se collegato a un account genitoriale. Dai sedici anni in su, l'adesione alle piattaforme avverrà in modo libero. Questa struttura verrà presentata come emendamento al decreto Sicurezza dai capigruppo della maggioranza.

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La critica di Lancini all'educazione digitale

Lancini contesta la logica del divieto, definendola una politica degli annunci priva di concretezza. Sottolinea che gli adulti non possono pretendere che i figli restino lontani dai social mentre essi stessi ne sono immersi. L'esperto chiede come gli adulti autoritari intendano far rispettare questi divieti, specialmente considerando la complessità dei sistemi di verifica dell'età. Secondo Lancini, l'imposizione di regole irrealizzabili diminuisce la credibilità degli adulti agli occhi dei giovani.

Sorveglianza digitale e privacy dei minori

Un altro punto critico sollevato da Lancini riguarda la sorveglianza digitale esercitata dai genitori sui figli. L'esperto propone di vietare la geolocalizzazione dei minori oltre i tredici anni e di rivedere il registro elettronico scolastico. Questi strumenti, continua Lancini, impediscono ai ragazzi di sviluppare autonomia e privacy. Gli adulti dovrebbero rinunciare a registrare ogni momento della vita dei bambini, restituendo loro spazi di relazione reale e non mediata da schermi.

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Abolire i gruppi WhatsApp per contrastare il cyberbullismo

Secondo Lancini, il cyberbullismo nasce spesso all'interno dei gruppi WhatsApp dei genitori. L'esperto chiede l'abolizione di queste chat per ridurre la pressione sociale e la competizione tra famiglie. I genitori dovrebbero concentrarsi sulla presenza fisica e sull'attenzione diretta verso i figli, invece di trasformare le esperienze in contenuti da condividere online. Solo cambiando le abitudini degli adulti si potrà educare i giovani a un uso sano della tecnologia.

Impatto sul dibattito politico sulla sicurezza digitale

La proposta normativa sta guadagnando consensi in diversi Paesi, Italia compresa. Il tema della tutela dei minori dai rischi della rete anima il dibattito politico, con posizioni diverse anche tra le opposizioni. Tuttavia, Lancini mette in guardia dal rischio di approvare leggi solo per raccogliere consenso elettorale, senza fornire meccanismi concreti di attuazione. L'esperto invita a investire sulla scuola e sull'educazione, anziché limitarsi a divieti simbolici che non risolvono le cause profonde del disagio giovanile.