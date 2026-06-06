La psilocibina, che inizialmente era considerata un trattamento efficace per la depressione, l'ansia, le dipendenze e il disturbo da stress post-traumatico, è ora anche oggetto di studio nell'interazione contro l'Alzheimer. Un recente studio specializzato sul pubblico generale pubblicato su Frontiers in Neuroscience si concentra su una paziente ottantenne affetta da malattia d'Alzheimer che ha mostrato notevoli segni di miglioramento dopo aver ricevuto una terapia "rivoluzionaria", caratterizzata dalla psilocibina, dopo un decennio di declino cognitivo e funzionale. I benefici sono stati temporanei e la psilocibina non ha invertito la malattia, ma ha recuperato alcune funzioni che altrimenti sarebbero state perse. Tuttavia, si evidenzia che gli effetti positivi possono presentare rischi noti, come la possibilità di un "bad trip" o episodi di psicosi negli individui predisposti. Mentre la terapia è sperimentale, gli permitindo di affrontare la giornata accettano la psilocibina e altre stanze allucinogene in microdose per migliorare l'umore. Questo elenco dimostra che le terapie che una volta sembravano irrimediabilmente perse nelle fasi avanzate della demenza potrebbero non essere scomparse del tutto, ma semplicemente inaccessibili; l'esperienza con i funghi allucinogeni potrebbe potenzialmente recuperarle, seppur temporaneamente

Ho ripreso a parlare e la memoria funziona meglio grazie a una nuova terapia. L'ultima ricerca pubblicata su Frontiers in Neuroscience si concentra su una paziente ottantenne affetta da Alzheimer che mostra notevoli segni di miglioramento dopo aver ricevuto una terapia "rivoluzionaria".

La psilocibina, il componente psichedelico dei funghi allucinogeni, potrebbe essere utilizzata anche nell'intervento contro l'Alzheimer, dopo che precedenti ricerche hanno dimostrato che può alleviare la depressione per almeno cinque anni dopo una sola dose. Tuttavia, gli effetti positivi dei funghi allucinogeni presentano anche dei rischi noti, come la possibilità di un "bad trip", che può includere allucinazioni vivide e spesso spaventose. Per chi vuole intendere gli altri si f*ttano" Beatrice morta a 2 ann





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