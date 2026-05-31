Pubblico e privato: la nuova gestione del potere nell'era digitale

L'articolo analizza come la compenetrazione tra pubblico e privato, evidenziata dalla delegazione di CEO tecnologici nella visita di Trump in Cina, stia ridefinendo la gestione del potere globale, con un excursus storico sull'interpretazione del passato.

Una compenetrazione tra pubblico e privato, nel segno delle nuove tecnologie, caratterizza ormai la gestione del potere. Non è un fenomeno del tutto nuovo, ma genera cambiamenti radicali anche sul piano globale.

L'esempio più evidente è la visita di Stato del presidente americano in Cina, dal 13 al 14 maggio, accompagnato da una folta delegazione di CEO di aziende tecnologiche e finanziarie. Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, Larry Fink, Stephen Schwarzman, e altri rappresentanti di colossi come Apple, Tesla, Nvidia, BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Citigroup, Boeing, GE Aerospace, Qualcomm, Visa, Mastercard, Micron Technology, Cargill, Illumina, Cisco e Coherent.

Circa il 70 per cento della delegazione era riconducibile all'economia digitale o tecnologica; il resto proveniva da industria tradizionale, finanza classica o manifattura. In passato, le delegazioni presidenziali per visite all'estero includevano, secondo i protocolli della Casa Bianca, il segretario di Stato, il consigliere per la Sicurezza nazionale, diplomatici, strategi, funzionari del Consiglio di Sicurezza nazionale, personale del Dipartimento di Stato, addetti stampa, agenti del Secret Service, militari, e talora parlamentari o governatori.

Nessun esempio è più eloquente per illustrare la compenetrazione tra privato e pubblico che caratterizza il nuovo agire degli esponenti statunitensi. Tuttavia, prima di analizzare il funzionamento dei nuovi imperi privati o digitali, è necessario chiedersi se si tratti di un fatto nuovo o se vi siano precedenti storici. Bisogna seguire l'insegnamento di Arnaldo Momigliano (1908-1987), che, come osservato da Salvatore Settis in 'Registro delle assenze.

Profili e paesaggi' (Salani Editore, 2024, pp. 65-66), sosteneva: 'History is a re-interpretation of the past which leads to conclusions about the present'. Il passato è una miniera in cui si continua a scavare perché sono sempre nuove le domande che gli poniamo. Non è chiaro quanto del passato conosciamo e quanto sia conoscibile. Di Voltaire, ad esempio, conosciamo poco le tragedie e le lettere; Braudel, indagando la civiltà materiale, ha scoperto aspetti prima ignorati.

Tutto dipende da cosa vogliamo sapere, ma anche dai nostri concetti e pregiudizi: quando si affermò il concetto di Stato, tutta la politica antica fu ricostruita in quei termini, parlando di città-stato e studiando gli imperi come stati. Il passato serve anche per inventare tradizioni, come mostrato da Hobsbawm e Ranger in 'L'invenzione della tradizione' (Einaudi, 1987).

Infine, ci sono il controllo del passato (Giorgio Caravale, 'Chi controlla il passato', Laterza, 2026) e la cancellazione del passato (Pierre Vesperini, 'Que faire du passé?

', Fayard, 2022). L'intreccio tra interessi privati e pubblici non è nuovo, ma assume oggi forme inedite grazie alla tecnologia. Le grandi aziende digitali non solo influenzano le decisioni politiche, ma partecipano attivamente alla governance globale. La delegazione di Trump in Cina ne è la prova: manager di aziende con interessi strategici in Cina hanno accompagnato il presidente per discutere accordi commerciali e tecnologici.

Questo fenomeno solleva interrogativi sulla democrazia e sul potere: chi decide davvero le sorti del mondo? Una ristretta élite di imprenditori e politici che si muovono in sinergia, spesso al di sopra dei controlli democratici. La sfida per il futuro sarà trovare un equilibrio tra efficienza economica e trasparenza politica, tra innovazione e tutela dei diritti.

Solo una riflessione storica approfondita può aiutarci a comprendere le dinamiche in atto e a immaginare scenari alternativi, in cui il potere non sia concentrato nelle mani di pochi, ma distribuito in modo più equo





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