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Pugilato a scuola: due studenti rischiano la bocciatura per il match organizzato

Cronaca News

Pugilato a scuola: due studenti rischiano la bocciatura per il match organizzato
PugilatoScuolaStudenti
📆6/7/2026 2:45 PM
📰leggoit
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Due studenti di un istituto superiore italiano hanno organizzato un incontro di pugilato all'interno della scuola, utilizzando guantoni e arbitri, e coinvolgendovi anche alcuni compagni come spettatori. Le scene dell'incontro, condivise sui social, hanno raggiunto anche i genitori e i professori, suscitando scalpore. L'episodio è stato segnalato ai carabinieri e la Procura dei minori si è occupata del caso.

In un istituto superiore italiano, un episodio insolito ha attirato l'attenzione degli organi scolastici e delle autorità. Due studenti, appassionati di boxe, hanno deciso di organizzare un incontro di pugilato all'interno della scuola, utilizzando guantoni e arbitri, e coinvolgendovi anche alcuni compagni come spettatori.

Le scene dell'incontro, condivise sui social, hanno raggiunto anche i genitori e i professori, suscitando scalpore. L'episodio è stato segnalato ai carabinieri e la Procura dei minori si è occupata del caso

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Pugilato Scuola Studenti Social Bocciatura Carabinieri Procura

 

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