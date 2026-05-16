Pulici e il grido di dolore per il Torino: tra nostalgia dello scudetto e critica a Cairo

L'ex campione Pulici analizza il declino del Torino, critica aspramente la gestione di Urbano Cairo e invoca una rinascita simile a quella del Manchester City per restituire orgoglio ai tifosi granata.

Il ricordo dello scudetto conquistato nel lontano 1976 rimane un faro di luce per ogni tifoso del Torino, un momento di gloria assoluta che ancora oggi scalda i cuori di chi ha vissuto quell'epoca d'oro del calcio italiano.

Tuttavia, per Pulici, questo ricordo meraviglioso è accompagnato da un senso di amarezza profonda e quasi insopportabile, poiché l'essere giunti a mezzo secolo di distanza da quel trionfo è il sintomo inequivocabile di un malessere cronico che affligge la società granata da troppo tempo. La constatazione è dura e spietata: qualcosa non ha funzionato per decenni all'interno dell'organizzazione.

Il club ha attraversato fasi di stasi, periodi di declino e momenti di incertezza, ma la situazione attuale appare come l'apice di un lungo periodo caratterizzato da una mediocrità sistematica che ha eroso l'anima stessa della squadra. Il centro di questa dura critica è Urbano Cairo, uomo che siede sulla poltrona di presidente del Torino da ormai ventun anni.

Secondo l'analisi di Pulici, la gestione di Cairo non ha portato l'evoluzione sperata né l'ambizione necessaria per tornare ai vertici, ma ha anzi consolidato una condizione di stagnazione pericolosa. Il problema principale non risiede soltanto nei risultati sportivi o nelle classifiche, ma in una frattura emotiva che appare ormai insanabile tra la proprietà e la piazza.

I tifosi non riescono a percepire un vero amore granata nel presidente, non si sentono rappresentati dalla sua visione aziendale e da anni manifestano il proprio disagio attraverso contestazioni accese. Pulici afferma di comprendere e condividere pienamente il sentimento della tifoseria, che si sente distante da una guida che non parla la stessa lingua della passione e dell'identità torinese.

La perdita di identità, delle tradizioni e delle ambizioni è vista come un vero e proprio tracollo, un trattamento che il popolo granata non meritava dopo tutto ciò che ha dato e sacrificato per i propri colori. In questo scenario di crisi d'identità, Pulici lancia uno sguardo verso l'estero, citando l'esempio straordinario e quasi incredibile del Manchester City. La storia del club inglese è la prova tangibile che nessuna caduta, per quanto profonda, è definitiva.

Il City, oggi colosso globale che domina l'Europa e il mondo, ha vissuto momenti tragici alla fine degli anni Novanta, arrivando a retrocedere addirittura in terza serie e sfiorando il fallimento totale. Solo un cambio radicale di proprietà e di filosofia gestionale ha permesso al club di risorgere dalle proprie ceneri per raggiungere la vetta del calcio mondiale.

Questa analogia serve a dare una speranza concreta ai torinesi: se un club può passare dall'abisso della terza divisione al dominio planetario, allora anche il Torino può trovare la strada per una nuova e gloriosa rinascita. L'invito finale di Pulici è rivolto direttamente al popolo granata, esortandolo a non arrendersi mai. Nonostante il buio e la sensazione di essere stati traditi dalla dirigenza, la lotta e la speranza devono rimanere i pilastri della fede di ogni tifoso.

La storia del Torino è intrinsecamente legata a cicli di cadute e rinascite, di tragedie superate con dignità e di risalite epiche, a partire dalla ricostruzione post-Superga e dai successi degli anni Cinquanta sotto la guida di figure come Pianelli. La convinzione di Pulici è che il Toro non possa morire perché esiste un legame indissolubile e viscerale tra la squadra e la sua gente.

La richiesta di un cambiamento, simboleggiata anche da gesti forti e provocatori come l'indossare fasce di protesta contro la presidenza, è l'unico modo per spingere la società verso una direzione nuova, più ambiziosa e più vicina ai valori storici del club. In conclusione, il messaggio è chiaro: il Torino è lotta, è speranza e non si arrende davanti alle difficoltà.

La convinzione che prima o poi la squadra rinascerà è l'unica forza che permette ai tifosi di continuare a credere nei propri ideali. Bisogna continuare a lottare per un Torino migliore, perché la storia insegna che dopo ogni grande caduta può seguire un'ascesa ancora più gloriosa. Il popolo granata è un popolo che non si arrende e che continuerà a invocare una svolta finché l'identità e l'orgoglio del club non verranno pienamente ripristinati





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